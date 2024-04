Pechino Express, Damiano deluso da Caressa: “Poteva salutare”

Nella puntata di Pechino Express andata in onda giovedì 18 aprile le squadre hanno raggiunto lo stato dello Sri Lanka, definito come la lacrima dell’India. I concorrenti sono partiti dalla spiaggia di Negombo, dove il conduttore Costantino Della Gherardesca ha spiegato loro le prove da affrontare durante le varie tappe. Prima di iniziare ha chiesto alla coppia dei Pasticcieri un commento sull’eliminazione dei Caressa, usciti nella scorsa puntata dopo essere stati nominati dai fratelli Carrara. Damiano, a quel punto, ha espresso tutta la sua amarezza per la reazione di Fabio.

Nella puntata andata in onda giovedì scorso ad aggiudicarsi la vittoria è stata la coppia dei Pasticcieri, composta da Damiano e Massimiliano Carrara. I due potevano scegliere chi nominare tra le due squadre arrivate ultime: i Caressa e le Amiche. Con grande sorpresa di tutti hanno fatto il nome dei Caressa, i quali hanno dovuto abbandonare il programma poiché la tappa era eliminatoria. La decisione dei Pasticcieri ha scatenato numerose polemiche sul web, tra chi si è schierato con loro definendo la scelta coerente e chi, invece, li ha duramente criticati. Ad essere stata commentata negativamente è stata anche la reazione di Fabio Caressa, considerata da molti poco sportiva.

Al momento dell’eliminazione, il telecronista ha difatti salutato tutti tranne i Pasticcieri. Fabio non ha preso bene la loro decisione di nominare la squadra composta da lui e sua figlia Eleonora, affermando che da Damiano non se l’aspettava. I due avevano anche giocato fianco a fianco nella prova precedente e questo aveva rafforzato ulteriormente il loro rapporto.

L’amarezza di Damiano

Damiano, all’inizio della puntata di oggi, ha voluto commentare il gesto di Fabio che ha trovato abbastanza scorretto.

E’ rimasto male per la sua decisione di non salutarlo, affermando:

Poteva almeno salutare.

Ha inoltre sottolineato come le scelte si prendano in due, ricordando come la squadra sia composta non solo da lui ma anche da suo fratello Massimiliano. Con le sue parole, quindi, sembra aver scaricato un po’ la colpa sul compagno. A quel punto le altre coppie gli hanno fatto notare come sia solitamente lui a scegliere tutto, facendo indirettamente capire che è lui quello ad avere il ruolo del leader tra i due.