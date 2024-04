Pechino Express, Caressa torna sull’eliminazione: “Uno sgambetto”

Fabio Caressa e sua figlia Eleonora, protagonisti di quest’edizione di Pechino Express come “I Caressa”, sono stati intervistati a Tv Talk su Rai 3. I due hanno raccontato la loro esperienza all’interno del reality, soffermandosi sul rapporto tra padre e figlia. Inoltre Fabio è tornato a parlare della loro eliminazione per mano dei Pasticcieri.

Nella puntata di Pechino Express andata in onda due giovedì fa ad abbandonare il programma è stata la squadra dei Caressa. A nominarla è stata la coppia dei Pasticcieri, composta dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara, che poteva scegliere tra loro e le Amiche. L’eliminazione dei Caressa ha fatto molto discutere il web, che ha criticato la scelta dei Pasticcieri. Lo stesso Fabio, in seguito all’eliminazione, si era rivelato dispiaciuto per la decisione in un’intervista con Casa Chi. In particolare non si aspettava che Damiano facesse il loro nome in virtù dell’amicizia che li legava. Allo stesso modo il pasticciere, nell’ultima puntata di Pechino Express, si è dichiarato deluso dalla scelta di Fabio di andare via salutando tutti tranne lui e Massimiliano.

A Tv Talk il telecronista sportivo è tornato a parlare della sua eliminazione, confermando l’amarezza nei confronti dei Pasticcieri.

Queste le sue parole nello specifico:

Uscire sconfitti non vuol necessariamente uscire battuti, essere battuti non vuol dire uscire sconfitti. Bisogna sempre imparare da alcune cose però è anche vero che a me piace quando la competizione è proprio competizione. Io qui mi sono arrabbiato perché mi hanno fatto un po’ uno sgambetto nella mia idea e nella mia testa mentre a me piace il testa a testa. Questo certamente si. Ho imparato quello che ho sempre pensato cioè che non è importante andare al tappeto, è importante rialzarsi.

Stando alle sue parole, quindi, sembra che la rabbia ancora non gli sia passata.

Il rapporto padre-figlia

Fabio ed Eleonora hanno poi parlato a lungo del loro rapporto padre-figlia e di come questo sia uscito rafforzato dopo l’esperienza di Pechino Express.

In particolare Leo, soprannome di Eleonora, ha affermato a riguardo:

Ho letto tanti commenti di persone che dicevano che era bellissimo vedere il rapporto padre-figlia in tv, sia da persone che non avevano questo rapporto con il padre sia di persone che si rivedevano nel nostro rapporto.

Ha poi spiegato di come si siano accuditi a vicenda ed abbiano deciso di gareggiare alla pari. In merito Fabio ha aggiunto di come sua figlia e tutta la sua famiglia gli abbiano permesso di crescere come uomo.

Ai due è stato anche chiesto il momento più difficile dell’esperienza a Pechino Express. Fabio, senza alcun dubbio, ha citato la prova fisica nel lago.

A riguardo ha perfino dichiarato: