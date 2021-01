Paola Turci e Francesca Pascale, nessuna crisi. La storia continua

La cantante e la ex di Silvio Berlusconi non sono ai ferri corti. Il loro rapporto proseguirebbe serenamente

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo prosegue a gonfie vele il rapporto tra Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, e la cantante Paola Turci. Tra le due tutto procederebbe serenamente. Infatti, sembra che abbiano anche passato il Capodanno assieme, brindando unite al nuovo anno 2021.

Fino a qualche giorno fa i media avevano rilasciato la notizia secondo cui tra le due ci fosse un po’ di maretta. Dopo aver passato l’estate assieme, mostrandosi sempre affiatate e felici, la Turci e la Pascale erano sparite dalle scene. In realtà la cantante e la showgirl sono sempre state molto riservate tanto da non prendersi mai la briga delle chiacchiere circa il loro rapporto speciale.

Non vi è mai stata infatti né una smentita né una conferma sulla loro relazione. Quello che era certo è che non sono mancate le foto dei paparazzi che le vedevano insieme e sempre molto in sintonia. Il feeling era stato notato anche da molti altri personaggi dello spettacolo. Uno tra questi l’ex parlamentare Vladimir Luxuria. Quest’ultimo aveva parlato in passato di uno scambio di messaggi intercorso con la Pascale in cui la showgirl aveva ammesso di aver dimenticato finalmente il lungo e travagliato rapporto con Silvio Berlusconi, grazie a una nuova fiamma. La fortunata che aveva ridato il sorriso a Francesca sembrava proprio essere Paola Turci.

Lo stesso Federico Fashion Style si era speso in dolci parole nei confronti delle due. In quel periodo il settimanale Oggi aveva pubblicato delle foto in cui la Turci e Pascale apparivano su uno yacht mentre si baciavano sulla guancia. Lo scatto era molto sfocato ma in un’intervista a Il Messaggero proprio il parrucchiere aveva dichiarato di non sapere nulla del legame delle due ma di essere sicuramente felice per loro. Federico, infatti, conosce entrambe.

Nei giorni scorsi però, la storia che aveva fatto tanto sognare i fan della coppia e dell’amore libero sembrava giunta al capolinea. O per lo meno, se di love story non si tratta, la loro bella amicizia. Invece, fortunatamente sembra che quelle circolate fossero solo notizie false.

Qualsiasi cosa sia, le riservatissime Paola Turci e Francesca Pascale paiono ancora in ottimi rapporti.