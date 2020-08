Francesca Pascale e Paola Turci, rivelazioni Luxuria: le foto e Berlusconi

Le foto in barca di Francesca Pascale e Paola Turci hanno fatto il giro della rete e non si parla che del rapporto che le due, l’ex di Silvio Berlusconi e la cantante ex maestra di Amici, hanno instaurato. Cosa le lega? Un sentimento forte? Oppure poco più che una semplice amicizia? Tante le domande ma pochissime le risposte, visto che al momento né la Pascale né la Turci si sono esposte con chiarezza. A farlo è stata però Vladimir Luxuria, di cui qualcuno ricorderà una foto che ai tempi fu molto chiacchierata (e che potete vedere in apertura): nello scatto in questione si vedeva l’ex parlamentare paladina dei diritti LGBTQI felice assieme alla sua amica Francesca e a Silvio Berlusconi. Non si sa quale sia il rapporto tra l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri e Vladimir Luxuria oggi; è certo però che quest’ultima è ancora molto legata alla Pascale. A testimoniarlo, le parole che l’ex parlamentare ha rilasciato a Oggi.

Francesca Pascale e Paola Turci insieme, Vladimir Luxuria racconta la sofferenza dell’ex di Silvio Berlusconi

Luxuria ha raccontato al settimanale che Francesca aveva molto sofferto per essere stata “tradita e lasciata da Silvio Berlusconi per Marta Fascina”. I fatti starebbero così, anche se in assenza di dichiarazioni da parte dei diretti interessati non si può che relegare tutto a semplice gossip. Che la Pascale abbia sofferto è invece tutt’altro che inverosimile, visto che Vladimir è stata chiarissima: Francesca non ha reagito male alle foto che la ritraggono assieme alla Turci perché “con questo nuovo amore ha riscoperto la serenità”. Insomma perché arrabbiarsi – questo il messaggio implicito di Luxuria – se in fondo queste foto testimoniano presumibilmente la nascita di una nuova storia d’amore che ha regalato solo gioia a Francesca?

Luxuria e Francesca Pascale, lo scambio di messaggi e il racconto della storia con Paola Turci

Quelle di Luxuria non sono supposizioni: le dichiarazioni che ha rilasciato dipendono da uno scambio di messaggi intercorso proprio con la Pascale che dopo averle raccontato la sua vita privata aveva appunto sottolineato di essere nuovamente felice, visto che le era crollato il mondo addosso (Francesca e il Cavaliere erano assieme dal 2010). La quiete dopo la tempesta insomma. E di questo non si può che essere contenti. Tanti auguri a Francesca e Paola per questa nuova storia d’amore!