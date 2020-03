Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati: è ufficiale, il comunicato

Tra il presidente di Forza Italia e la fidanzata Francesca è finita: lo staff di Berlusconi conferma tutto

Solo qualche mese fa, si parlava di una possibile crisi tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi. Alcuni spifferi parlavano di una presunta liaison tra l’imprenditore e Marta Fascina, deputata di Forza Italia nonché corregionale della Pascale. In tale occasione fu proprio il direttore di Novella 2000 a chiedere alla Pascale di fare chiarezza in merito al presunto gossip. Francesca aveva confermato che la deputata viveva in pianta stabile nella dimora di Arcore. La napoletana, però, dichiarò anche che se il flirt tra i due fosse stato confermato, avrebbe messo fine alla relazione. Nelle ultime ore, l’ufficio stampa del presidente ha pubblicato un comunicato per annunciare il termine della storia tra Berlusconi e la Pascale. Stamattina sono circolate alcune voci che vedevano la coppia arrivata al capolinea dopo l’articolo di Diva e Donna: il recente comunicato ha quindi confermato le voci di corridoio delle ultime ore.

Forza Italia: “Silvio Berlusconi e Francesca Pascale non sono più una coppia”

“Dopo l’articolo di ‘Diva e Donna’ di questa mattina si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al presidente Silvio Berlusconi e alla signora Francesca Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”, recita lo staff dell’imprenditore. “È quindi di ogni evidenza che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti”.

Le parole della campana prima della rottura ufficiale

Dopo alcuni rumors che vedevano Berlusconi vicino alla deputata Marta Fascina, Francesca aveva colto l’occasione di mettere le cose in chiaro. Intervistata da Roberto Alessi ha dichiarato: “Se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto”. La chiusura della relazione con Silvio sarà dovuto proprio a questo? Attendiamo ulteriori sviluppi.