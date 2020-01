Pascale, è finita con Berlusconi? Silenzio rotto, la verità di Francesca

Francesca Pascale rompe il silenzio sulla situazione con Berlusconi: “Vero, Marta Fascina dorme ad Arcore, ma…”

Gossip rovente proveniente da Arcore. Silvio Berlusconi (83) e Francesca Pascale (34) sono arrivati al capolinea? La voce circola da giorni, dopo che spifferi di palazzo hanno sostenuto che il leader politico abbia ‘cambiato’ nido, svolazzando tra le braccia di Marta Fascina, deputata rampante di Forza Italia nonché corregionale della Pascale. E sulla questione, nelle scorse ore, è intervenuta proprio quest’ultima. A contattarla è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 (la notizia è stata riportata su Dagospia), che ha chiesto alla donna di Portici spiegazioni in merito ai sussurri rosa. Francesca non si è tirata indietro, affermando che Marta dorme ad Arcore, ma… C’è un ma!

“Silvio dorme sempre da me, nella casa dove vivo, a pochi chilometri”

“Dico che anch’io ho appreso la cosa attraverso i siti, in primis attraverso Dagospia”, spiega la Pascale a proposito del gossip del compagno Berlusconi. E Marta Fascina? “Dico solo che è stata messa al fianco del mio Presidente da Licia Ronzulli (senatrice di Forza Italia, ndr)”. Francesca scende nel dettaglio: “La Ronzulli ha come assistente proprio Marta Fascina e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi ed è per questo che lei vive e dorme ad Arcore”. Dunque la deputata chiacchieratissima anche dalla cronaca rosa sarebbe in pianta stabile sotto lo stesso tetto di Silvio? Strano, o no? “Non per Silvio – assicura la Pascale – che lavora sempre e che da sempre ha i suoi collaboratori in casa”. E Berlusconi dove dorme? “Silvio dorme sempre da me, nella casa dove vivo, a pochi chilometri con i nostri cani”, chiosa la 34enne campana.

Francesca netta sulla love story con Silvio: “Se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto”

“Dico solo una cosa: quello che so è quello che ho letto, come mi riferisce lei, altro non ho da dire. Per ora”, aggiunge Francesca a colloquio con Alessi. La 34enne di Portici infine dichiara: “Già perché se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto”. Sicura? “Sarà così… dopo 15 anni”.