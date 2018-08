Silvio Berlusconi alle Baleari: in crociera con Francesca Pascale

Silvio Berlusconi: vacanza in Spagna con la compagna Francesca Pascale

Silvio Berlusconi, come dimostrano le foto scattate dal settimanale Gente, è in vacanza con la sua compagna Francesca Pascale. I due sono in crociera con uno yacht di 48 metri alle Isole Baleari, in Spagna. La coppia appare spensierata e rilassata a bordo del Morning Glory, lo yacht che prima di appartenere al politico era di proprietà di Rupert Murdoch che sulla stessa lussuosa imbarcazione ha celebrato anche le sue terze nozze. La crociera nelle acque spagnole avrà una durata di soli tre giorni. Il motivo è che questa vacanza pare essere un regalo di Silvio Berlusconi per Francesca Pascale. La donna, infatti, ha da poco compiuto trentatré anni. I due presto andranno a Villa Certosa, in Sardegna, meta scelta ogni estate da Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale: la loro storia

L’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e Francesca Pascale stanno insieme dal 2011. La loro storia viene resa ufficiale al pubblico solo nel 2012 durante un’intervista condotta da Barbara d’Urso. Francesca Pascale vive adesso non troppo distante da Arcore. Si parla di pochi chilometri ma, la sera, Berlusconi va nella Villa dove si trova lei, Villa Maria, dove Francesca Pascale può godere della sua privacy in modo più tranquillo assieme allo staff e ai dieci cani, tra cui anche il famoso barboncino Dudù.

Silvio Berlusconi: estate in famiglia

Berlusconi è pronto a trascorrere la sua estate in famiglia. A Villa Certosa, infatti, il politico trascorrerà il resto dell’estate assieme ai figli e ai nipoti.