Francesca Pascale e Paola Turci: è finita, ultimi gossip

Che fine hanno fatto Francesca Pascale e Paola Turci? Dopo che per tutta l’estate si sono mostrate unite e affiatate, praticamente inseparabili, le due hanno fatto perdere le loro tracce. Il motivo è stato svelato da Dagospia: a quanto pare Francesca e Paola avrebbero interrotto il loro legame. Un rapporto che si sarebbe spezzato nelle ultime settimane, portando la Pascale e la Turci a prendere strade differenti e a non condividere lo stesso futuro.

Archiviato il legame con Francesca Pascale, Paola Turci è concentrata sul lavoro. L’artista 56enne sarà tra gli ospiti di Penso che un sogno così, l’evento in onda su Rai Uno il prossimo 11 gennaio. Si tratta dello show di Giuseppe Fiorello prodotto dalla Friends&Partners di Ferdinando Salzano, agenzia di cui fa parte anche la Turci. Sconosciuti i prossimi impegni professionali della Pascale.

Ad oggi né Paola Turci né Francesca Pascale hanno rilasciato alcuna dichiarazione circa la loro chiacchierata amicizia. Mai una conferma, mai una smentita. Del resto la Turci è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e difficilmente ha fatto cenno ai suoi rapporti. Non ha però mai nascosto il suo matrimonio con il giornalista Andrea Amato, durato a malapena due anni, dal 2010 al 2012.

Successivamente si è parlato di una liaison tra Paola Turci e un ingegnere di nome Francesco ma la diretta interessata è sempre stata piuttosto vaga. L’artista è una della cantanti più riservate del panorama musicale italiano. Paola, proprio come Francesca, non ha figli.

Paola Turci e Francesca Pascale sono state pizzicate più volte dai paparazzi durante la bella stagione ma non è mai stata chiarita la natura del loro legame. Semplice amicizia o qualcosa di più? Qualche dettaglio è trapelato da Vladimir Luxuria: a detta dell’ex parlamentare la Pascale avrebbe ritrovato la serenità accanto alla Turci dopo aver sofferto a lungo per la sua storia d’amore, durata oltre nove anni.

Tra l’altro pare che non sia rimasto un buon rapporto tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi. Nonostante i tanti anni trascorsi insieme, con una convivenza in corso, i due hanno preferito non restare amici. Solo ex fidanzati, con qualche punta di rancore, e nulla più.