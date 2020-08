Pascale: con Berlusconi rapporti raffreddati. Silvio le toglie l’autista

Da quando si è consumato l’addio con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale è stata braccata dal gossip. Negli ultimi giorni le foto in barca con Paola Turci hanno fatto il giro del web e delle riviste cartacee (non ancora chiaro se tra le due ci sia un’amicizia o qualcosa in più). Ma c’è dell’altro che ha bisogno di essere spiegato. Quello cioè che sta accadendo nel dietro le quinte. Altrimenti detto quello che sta succedendo a livello legale. Dagospia ha raccontato che la tanto sbandierata buonuscita da 20 milioni di euro che il leader di Forza Italia potrebbe destinare all’ex (più 1 milione di euro l’anno) non è ancora stata donata. E non è detto che lo sarà. Silvio “era intenzionato a liquidarla con 5 milioni”, scrive il portale di Roberto D’Agostino. E non è finita qui perché pare che l’avvocato Niccolò Ghedini, da sempre al fianco dell’ex premier, “non è per nulla convinto del TFR da elargire all’ex” di Berlusconi.

Berlusconi e Francesca Pascale, cosa sta accadendo lontano dal gossip

Intanto, quel che si sa è che Ghedini starebbe cercando un accordo per chiudere la vicenda e che per ora alla Pascale è stata lasciata in comodato d’uso Villa Maria con “una coppia di domestici filippini e spese di gestione pagate”. Però, scrive sempre Dagospia, a Francesca sarebbero stati levati gli autisti che ha sempre avuto a disposizione. Non solo: le è stata tolta anche la possibilità di viaggiare con gli aerei privati di Berlusconi. Per questo oggi non è raro vederla “personalmente guidare la sua automobile” tra Villa Maria e Milano. E nemmeno è strano intercettarla all’aeroporto “intruppata col biglietto in mano a far la fila al check in, come una qualunque mortale”. E con Silvio? Come sono i rapporti dopo l’addio? Pare che si siano un poco raffreddati: perdura solo qualche chiamata rapida e sbrigativa. Dagospia assicura poi che la Pascale è assai “attenta a non far perdere la santa pazienza” a Berlusconi “prima di raggiungere l’agognato accordo economico”.

Pascale e Berlusconi alla ricerca dell’accordo

Infine, si mormora che la questione gossippara scatenatasi sulla Pascale e Paola Turci non ha per nulla provveduto a migliorare il feeling tra i due ex, cioè Silvio e Francesca. Resta adesso da capire in che modo si arriverà a un accordo che con ogni probabilità prevederà anche che la napoletana mantenga il massimo riserbo su episodi e aneddoti privati vissuti o visti durante gli anni passati con il leader di Forza Italia. Insomma, ci sono ancora molte cose da decidere e per il momento tutti cercano di non alimentare tensioni.