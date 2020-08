Paola Turci e Francesca Pascale: parla l’amico Federico Fashion Style

Negli ultimi giorni il gossip ha tallonato da molto vicino Francesca Pascale e Paola Turci. In particolare il magazine Oggi ha pubblicato nell’ultimo numero in edicola delle foto esclusiva dove si vedono le due donne su uno yacht da favola in compagnia di altri amici. Non solo: in un’istantanea pare che la cantante e l’ex di Silvio Berlusconi si bacino affettuosamente sulla guancia. Pare, visto che lo scatto è molto sfocato e non si capisce bene la situazione ripresa. Fatto sta che una parte della cronaca rosa ha subito iniziato a ricamare e senza troppo girarci attorno ha lasciato intendere che tra le due ci possa essere più di un’amicizia. Finora le dirette interessate non hanno rilasciato dichiarazioni per commentare il chiacchiericcio, preferendo il silenzio. Chi invece ha parlato è stato Federico Fashion Style, al secolo Federico Luri, l’hair stylist dei vip che ben conosce sia Francesca sia Paola.

Paola Turci e Francesca Pascale? “Felice per loro”

“La libertà è sinonimo di felicità”, ha detto Federico, in una intervista rilasciata a Il Messaggero. “Sono loro amico, non ne sapevo nulla, se è come si vede dalle foto sono felice per loro”, ha aggiunto. Spazio poi alla sua principale fonte di ispirazione, Valeria Marini, che è anche madrina di sua figlia Sophie Maelle. “È la mia musa”, ha dichiarato trasognato, passando poi a descrivere il segreto del suo successo. Innanzi tutto ha sottolineato come gli ingredienti principali di una realtà che funziona non sono altro che quelli che tutti conoscono: passione e tanto lavoro. Nel suo caso ha però un’arma segreta: ascoltare le donne, perché c’è una “motivazione profonda” dietro a ogni richiesta, che sia un taglio o un nuovo colore di capelli. Insomma, oltre a essere parrucchiere bisogna essere pure un po’ psicologi per carpire i desideri sotterranei del mondo femminile.

“Francesca Pascale è una ragazza semplice, Paola Turci si fida di me”

Si torna alla Pascale e alla Turci. Che impressione le hanno fatto quando le ha conosciute? Federico ha solo parole al miele. L’ex di Silvio Berlusconi la descrive come una “bellissima persona, una ragazza semplice”, per nulla capricciosa o con richieste da prima donna. E Paola? Ha cominciato a ‘fidarsi’ di lui due anni fa, quando a Sanremo Luri le consigliò di scoprire il viso, “di non coprire le cicatrici con i capelli”. “Sei bellissima le ho detto”, ha concluso Federico. Insomma, oltre a essere il parrucchiere dei vip, gli fa pure da psicologo.