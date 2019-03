Ospiti prima puntata Serale Amici, due super nomi per il 30 marzo: le news

Serale Amici 18, le anticipazioni sulla prima puntata del 30 marzo 2019

Mancano due settimane all’inizio del Serale di Amici 18, ma le anticipazioni sulla prima puntata sono già arrivate. Non sono complete, ovviamente. Tutti i colpi di scena verranno annunciati di giorno in giorno da Maria De Filippi, tra promo pubblicitari e annunci durante puntate e daytime. Le news di oggi però rivelano già gli ospiti della prima puntata del Serale, e che ospiti! Maria ha studiato un inizio col botto, ha piena intenzione di tenere incollati alla televisione milioni di italiani e regalare loro un grandissimo spettacolo. E per fare questo ha chiesto l’aiuto di due grandi Big della musica italiana, e non solo a loro.

Ospiti prima puntata Serale Amici, ecco chi ci sarà sabato 30 marzo

La notizia del giorno è sicuramente il nome del primo coach del Serale, perché un Ricky Martin ad Amici non si legge mica tutti i giorni! Ma anche il ritorno di Loredana Bertè è stato accolto con notevole entusiasmo dal pubblico del talent show. Mancano ancora dei nomi per quanto riguarda i giudici, mentre BubinoBlog ha rivelato in anteprima gli ospiti della prima puntata del 30 marzo: Laura Pausini e Biagio Antonacci. Sembra la finale del Festival di Sanremo con tutti questi super nomi, invece è la prima puntata del Serale di Amici 2019. Noi diremmo che queste prime anticipazioni non sono niente male, non trovate?

Amici 18, le ultime anticipazioni sul Serale sui concorrenti

Ma i veri protagonisti del Serale di Amici 18 rimangono i concorrenti. Oltre agli allievi già in maglia verde, nella registrazione di oggi sono state assegnate altre due felpe verdi ad altrettanti cantanti. La classe di ballo invece ha subito una battuta d’arresto, in particolare a ricevere una doccia fredda è stato Miguel. Un vero peccato, visto che è uno dei più amati da casa: ce la farà, fino alla fine?