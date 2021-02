Orietta Berti tuona su Marcella Bella: “Fa la sciura milanese, ma è siciliana”

Siamo a un nuovo atto della lunga guerra tra Orietta Berti e Marcella Bella: oggi è stata la prima a sferrare un nuovo attacco. La settimana prossima Orietta Berti salirà sul palco dell’Ariston tra i Big di Sanremo 2021 e in attesa della gara ha rilasciato un’intervista a Novella 2000. Nella stessa è tornata a parlare di due faide che ha avuto in passato: con Anna Tatangelo e proprio con Marcella Bella. Con la prima pare che tutto sia finito, su di lei infatti ha speso belle parole oggi. Nessun astio dopo Celebrity Masterchef, nonostante sembrasse, da una precedente dichiarazione, che si portassero dietro gli strascichi di una forte rivalità nel programma.

Dopo la frecciatina di tempo fa, oggi la Berti ha detto che Anna Tatangelo è una ragazza generosa e calorosa. Se ha vinto l’edizione Vip di Masterchef è perché impiattava meglio di lei forse: questa è la spiegazione che si è data. Insomma nulla di personale. Si può dire la stessa cosa di Marcella Bella? Su di lei non ci è andata affatto leggera! La Bella aveva definito Orietta Berti una “finta buonista”. Questa la risposta della cantante:

“Il commento di Marcella lascia il tempo che trova. Vuol fare la sciura milanese, atteggiandosi a gran signora, ma dovrebbe ricordarsi che viene dalla Sicilia, da una famiglia povera come la mia. Stai un po’ calma, Marcella, non tutti hanno uno yacht lungo come il tuo!”

Cosa aveva detto Marcella Bella? Il suo commento di un anno fa si riferiva all’esperienza a Ora o mai più. La sorella di Gianni Bella non solo aveva definito la collega una finta buonista, ma aveva aggiunto: “Col cavolo che è buona”. Secondo lei la Berti provava dell’astio nei suoi confronti a causa dei giudizi a Ora o mai più. Aveva parlato di dente avvelenato contro di lei. Già in quella occasione si è consumato un vero scontro tra le due, perché la Berti non era rimasta in silenzio.

Gli attacchi si sono susseguiti e la Bella aveva sferrato un nuovo colpo a distanza di pochi giorni. Tramite i social stavolta aveva definito Orietta come una persona invidiosa oltre che una iena. Insomma, di certo non c’è simpatia tra le due ed entrambe non le mandano a dire all’altra. L’antipatia è più viva che mai, ancora oggi. Queste nuove dichiarazioni di Orietta Berti contro Marcella Bella riceveranno una risposta?