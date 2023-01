La sorella di Nikita Pelizon si scaglia apertamente contro il Grande Fratello Vip 7. Jessica si lascia andare a un duro sfogo in una nuova e lunga intervista rilasciata a Fanpage.it. Le accuse sono abbastanza forti e sembrano arrivare da una donna stanca e ormai troppo arrabbiata. In particolare, è furiosa per via della situazione che la sorella starebbe vivendo all’interno della famosa Casa di Cinecittà. E non è la prima volta che una persona vicina a Nikita si espone per prendere le sue difese.

Poco tempo fa, lo staff della Pelizon ha lanciato diversi appelli e ha anche annunciato azioni contro alcuni dei concorrenti di questa settima edizione. Poiché i genitori sono Testimoni di Geova e la loro religione gli permette di intervenire, ci pensa Jessica a parlare in qualità di famiglia di Nikita. Hanno chiesto più volte di poter sostenere la gieffina in modo più ravvicinato. Una richiesta la loro più che giusta, visto che capita molto spesso che i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini ricevano delle sorprese dai loro cari.

“Nikita ha chiesto anche alla psicologa di vedere la sua amica Giulia ma nessuno ce lo concede. Ci siamo rivolti al contatto che abbiamo al Gf ma non c’è niente da fare. La scorsa settimana mi avevano detto che le avrebbero mandato una lettera di mia figlia. L’abbiamo preparata di corsa e poi hanno annullato quel momento dicendomi che l’uscita di Patrizia aveva cambiato la scaletta e, dovendo togliere qualcosa, hanno tolto la lettera”

Oltre questo, ci tiene a precisare che non sono state fatte delle denunce, ma semplicemente lo staff ha pensato di inviare una pec per chiedere al programma di mostrare a Nikita i video di quanto accaduto negli ultimi giorni. In particolare, vorrebbe che la Pelizon sapesse che dentro la Casa più di un concorrente ha espresso nei suoi confronti parole sgradevoli.

Jessica si riferisce a Luca Onestini, Wilma Goich e Sarah Altobello. La sorella di Nikita puntata così di nuovo il dito contro il GF Vip.

“Hanno fatto una puntata accusando Nikita, è venuta la madre di Sarah a sgridarla, è stata offesa anche dopo la diretta e poi quelle parole se le era dette da sola. Inoltre, c’è chi ha insinuato faccia uso di sostanze. Viene bullizzata dall’harem: Oriana, Giaele, Sarah e Luca. In puntata, quando i montaggi non raccontano le cose per intero, viene attaccata e non ha modo di difendersi. Nel caso di Sarah, è stata umiliata di fronte a tutti anche se non aveva torto”

In ogni caso, da parte del programma lo staff della Pelizon non avrebbe ricevuto alcuna risposta. A questo punto dell’intervista, Jessica spiega quale secondo lei sarebbe il motivo per cui ancora non hanno avuto la possibilità di fare una sorpresa a Nikita. In questo caso, cita Micol Incorvaia, che più volte ha potuto vedere i suoi cari e, in particolare, la sorella Clizia.

“Faccio un esempio: Micol, che mi piace moltissimo, ha avuto problemi due volte e la settimana dopo è arrivata la sorella Clizia. Noi, evidentemente, non abbiamo amici (ride, ndr). Questa è una delle spiegazioni che mi sono data. L’altra è che ho pensato sia voluto. Hanno messo nella Casa persone con determinate problematiche: una ha aggredito il fidanzato mandandolo al pronto soccorso, Oriana ha 78 denunce alle spalle e lo hanno detto anche loro”

Jessica torna a parlare della loro famiglia, specificando che Nikita può avere contatti con i suoi genitori. Le regole impongono che i Testimoni di Geova non possono avere un rapporto con chi va via dopo essere stato battezzato. Jessica e il fratello erano già battezzati e quindi sono andati via. Al contrario, Nikita non ha mai ricevuto il battesimo di questa religione e quindi può continuare a vedere i suoi genitori.

Detto ciò, torna anche sul discorso che ha visto la Pelizon fare dichiarazioni contrastanti con quelle fatte dalla madre. A detta di Jessica, la mamma sarebbe stata fraintesa: “Bisogna ricordare che quelli raccontati da Nikita sono i ricordi di quando era bambina. I miei genitori, che erano adulti, hanno i loro ricordi. Non è questione di falsità ma di visione diversa delle cose tra bambini e adulti”.

La sorella di Nikita spiega così che la loro mamma non ha avuto una vita facile e che, essendosi sposata giovane, “non sapeva fare nemmeno il brodo”. Pertanto, spesso mangiavano pasti già pronti. “Nikita era piccola e se mia madre aveva cucinato la minestra e lei non voleva mangiarla, andava in frigo e prendeva i würstel. Non è scorretto il suo ricordo, semplicemente è quello di una bambina”, spiega.

GF Vip 7, la sorella di Nikita contro Luca Onestini

Secondo Jessica, Luca Onestini avrebbe palesemente illuso Nikita Pelizon “con azioni estremamente fraintendibile”. L’avrebbe confusa e attaccata. Crede che l’ex tronista pensi di aver indebolito sua sorella, definendolo “un grandissimo giocatore”. Fa così riferimento al fatto che Luca è riuscito ad arrivare fino alla fine nei reality show in cui ha partecipato.

Ciò che a molti non torna, però, è il fatto che Nikita ha una certa complicità con Dana Saber. La Pelizon si è sempre mostrata come una donna che non ama le liti e che tifa per la pace. Al contrario, Dana si è lasciata andare a dichiarazioni discutibili riguardanti Putin e armi. “Le accomuna l’isolamento, sono entrambe tagliate fuori. In più si conoscono da tempo: nostro fratello, da giovane, ha frequentato Dana per circa un anno”, afferma Jessica.

Ed ecco che la sorella di Nikita tuona ancora contro il GF Vip 7: