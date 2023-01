Clizia Incorvaia, ospitata al GF Vip da dimenticare: doppio palo

La sorella di Micol è entrata nella casa per cercare di creare un po’ di trambusto, ma non c’è riuscita nemmeno per sbaglio

Il primo blocco della 27° puntata del Grande Fratello Vip 7 è stato dedicato all’entrata nella casa di Clizia Incorvaia, sorella di Micol e ex compagna di Francesco Sarcina. La sua incursione aveva in teoria un obiettivo, ovvero quello di mettere in cattiva luce Nicole Murgia, che a detta sua si starevve avvicinando fin troppo a Edoardo Tavassi, concorrente che in queste settimane ha palesato il suo interesse per la sorella Micol, con cui sta flirtando.

Clizia Incorvaia, dunque, è entrata in casa prima di tutto per bacchettare Tavassi, perché secondo lei dovrebbe avere un po’ più di rispetto per Micol e dovrebbe quindi smetterla di flirtare con Nicole Murgia. Clizia si è rivolta a Tavassi in questi termini:

“Da parte della Murgia c’è tanta malizia, se non ci fosse stata questi atteggiamenti con te, Edoardo, li avrebbe anche in presenza di Micol. Ma quando c’è Micol la Murgia non fa queste cose. Dimmi la verità: hai trovato davvero in Micol una donna che può fare per te o è più un punto di riferimento? Eravate bellissimi insieme e vi ho sempre supportato, ma nelle ultime settimane mi sembrate un po’ persi. C’è amicizia o altro?”

Edoardo Tavassi, tuttavia, non ha fatto un plissé e si è anzi sentito attaccato senza alcun motivo valido. Per quanto ci sia effettivamente una vicinanza con Nicole Murgia, non ci sarebbe secondo lui nessun motivo per Clizia di preoccuparsi. In questo periodo, infatti, il fratello di Guendalina Tavassi continua ad avere occhi solo per la dolce e innocente Micol (e Nicole resta un’amica).

Tavassi, dunque, si è sentito in dovere di tranquillizzare la “cognata” in apprensione, dicendole:

“Con Nicole siamo solo amici, si fa per scherzare. A me Micol piace tanto. Non ci siamo sparati parolone grosse perché la vita vera è fuori, non qua dentro. Lei mi dà tanta leggerezza.”

Clizia smentita anche da Nicole Murgia

Alfonso Signorini, a questo punto, non poteva esimersi dal chiamare in causa anche la stessa Murgia. Una volta arrivata in giardino, l’influencer ha replicato alle accuse di Clizia Incorvaia, sottolineando che di fatto se Micol avesse visto qualcosa “di strano” nella casa si sarebbe rivolta direttamente a lei. Ma tutto questo, in realtà, non è mai successo. Ecco la replica della Murgia a Clizia: “Io credo che se Micol avesse notato dei miei atteggiamenti particolarmente maliziosi nei confronti di Edoardo, me l’avrebbe detto.“

Ma non finisce qui. Clizia Incorvaia, che forse si aspettava di diventare protagonista di un momento decisamente più pepato, è stata smentita persino dalla stessa sorella. Una volta arrivata in giardino per raggiungere i suoi colleghi e coinquilini, Micol ha rassicurato Clizia spiegandole che, come già anticipato, lei non ha visto nulla di strano fra Tavassi e Murgia:

“Sorellona, queste cose che hai detto io non le ho mai pensate, te lo giuro, mai pensate. Ce le hanno anche urlate al megafono, mi hanno detto di stare attenta alla Murgia e di non fidarmi.”

L’unico spazio di manovra, se così si può chiamare, che Micol ha lasciato a Clizia è stato il fatto che, probabilmente, dall’esterno i telespettatori hanno una percezione diversa di ciò che succede nella casa. Ma la verità è che la frequentazione fra Micol e Tavassi, dubbi di Clizia a parte, prosegue a gonfie vele. Che doppio (anzi triplo!) palo per la compagna di Paolo Ciavarro!