Si dice che a partire dalla prossima edizione al Grande Fratello Vip ci sarà una vera e propria rivoluzione in studio: pare infatti che quella in atto sia l’ultima edizione che vedrà Alfonso Signorini alla conduzione. Ma c’è di più: sembra infatti che tutto il team di opinionisti (quindi Sonia Bruganelli, Orietta Berti ma a questo punto anche l’opinionista social Giulia Salemi) sia destinato ad essere sostituito.

Si tratta di un gossip, pur sempre da prendere con le pinze, per quanto clamoroso. Tuttavia, non si tratta di indiscrezioni emerse dal nulla, ma da una fonte che in svariate occasioni ha effettivamente anticipato news davvero rilevanti: a riportare le notizie di cui sopra in anteprima è stato Alessandro Rosica, aka Investigatore Social, lo stesso che in tempi non sospetti aveva parlato per primo della fine della storia d’amore fra Diletta Leotta e Can Yaman e anche della rottura sentimentale fra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese.

“Dalla prossima edizione Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello Vip. Cambieranno anche gli opinionisti!” questo il messaggio “a sorpresa” apparso in mattinata sul seguito profilo Instagram di Investigatore social, di certo destinato a fare discutere.

Mettendo insieme i pezzi, dopo tutto, potrebbe essere un’informazione, in effetti, piuttosto credibile. Alfonso Signorini ha dimostrato in più di qualche occasione di essere stufo dell’atteggiamento dei concorrenti (si pensi al bullismo su Marco Bellavia, o all’assurdo sfogo in diretta di Sara Manfuso). Il conduttore, inoltre, fatica a restare in diretta fino a tardi senza incorrere puntualmente in gaffe e strafalcioni di sorta. Un po’ di sano riposo, in effetti, potrebbe soltanto fargli del bene.

L’opinionista Orietta Berti, per il resto, è stata invitata in trasmissione con un unico motivo, ovvero fare promozione al suo nuovo cofanetto musicale. Terminata la fase promo, la simpatica artista potrà eventualmente tornare a sedersi nel tavolo di Che tempo che fa alla corte di Fabio Fazio. Proprio poche ore fa, inoltre, è apparso il gossip secondo cui Giulia Salemi sarebbe a sua volta pronta a sbarcare in Rai, che la sta puntando da tempo. L’unico vero personaggio che all’interno del Grande Fratello Vip ha tutt’ora un suo senso è Sonia Bruganelli, che a questo punto potrà regalare i suoi commenti ficcanti ad altre trasmissioni o reality