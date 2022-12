Giulia Salemi pronta a lasciare Mediaset: retroscena e intrighi tv

Pare che Giulia Salemi sia sul punto di lasciare Mediaset, che negli ultimi anni è praticamente diventata la sua seconda casa. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip in veste di concorrente (dove ha conosciuto il suo attuale compagno, Pierpaolo Pretelli) e dopo l’attuale ingaggio nella medesima trasmissione in veste di commentatrice social, l’influencer persiana sarebbe pronta a cambiare strada professionale, per passare alla concorrenza.

L’indiscrezione (da prendere con le pinze) è apparsa nelle scorse ore su Diva e Donna ed è stata riportata anche dal sito di Novella 2000 e Coming Soon. In un recente articolo sul magazine cartaceo, si legge “La sua vivacità piace anche ai piani alti della Rai, e qualcuno lavora per portarla da Mediaset sulla tv di Stato come volto nuovo”.

Sempre secondo Diva e Donna ci sarebbe in merito un ulteriore dettaglio particolarmente intrigante. Pare infatti che per convincere Giulia Salemi a lasciare Mediaset sarebbe stato “usato” anche lo stesso Pierpaolo Pretelli. Si vocifera infatti che la Rai abbia in mente un vero e proprio programma condotto da Giulia Salemi proprio in compagnia dello stesso Pretelli, che oggi è impegnato come co-conduttore di GF Vip Party al fianco di Soleil Sorge.

Giulia Salemi: il nuovo punto di riferimento per le donne

C’è stato un periodo in cui prendersela con Giulia Salemi sarebbe stato fin troppo facile. Gli appassionati di moda ricordano per esempio ancora con sgomento l’outfit molto provocante da lei indossato sul red carpet di Venezia 2016 insieme a Dayane Mello. Un look, quello delle due influencer, che ben poco lasciava all’immaginazione.

Eppure, nonostante l’immagine un po’ svampita che aveva dato di sé anche al GF, di recente le cose sono molto cambiate, in positivo. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono resi protagonisti di recente di varie iniziative benefiche, sporcandosi tra l’altro le mani in prima persona.

Giulia Salemi, inoltre, si è di recente battuta in prima persona per le donne iraniane, tenendo due importanti discorsi a Le Iene e persino a Montecitorio. Non c’è dunque da stupirsi se la Rai avesse effettivamente deciso di puntare su di lei: in questo periodo storico è un personaggio con tutt’altra reputazione rispetto al passato.