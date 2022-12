“Giorgia Meloni vuole Giulia Salemi: il progetto segreto”

By

Giorgia Meloni sarebbe rimasta molto colpita da Giulia Salemi. A farlo sapere il settimanale Oggi, che rivela che la premier vorrebbe coinvolgere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip in un importante progetto da realizzare nei prossimi mesi. La presidente del Consiglio vorrebbe utilizzare l’immagine della fidanzata di Pierpaolo Pretelli in un’importante compagna di sensibilizzazione. Un modo anche per coinvolgere i più giovani.

La rivista fa sapere a proposito di questa idea sulla quale starebbe lavorando Giorgia Meloni:

“La Meloni progetta di utilizzarla a stretto giro come testimonia di una più ampia campagna di sensibilizzazione per combattere le discriminazioni di genere”

A quanto pare la leader di Fratelli d’Italia sarebbe rimasta piacevolmente sorpresa dal recente intervento a Montecitorio, contro la violenza sulle donne, tenuto da Giulia Salemi. L’idea riuscirà a concretizzarsi e a diventare realtà? E la giovane conduttrice accetterà un invito del genere? In passato la 29enne non ha nascosto la sua simpatia per Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle…

L’intervento di Giulia Salemi a Montecitorio

Giulia Salemi si è presentata recentemente alla Camera dei Deputati a Montecitorio per tenere un importante discorso contro la violenza sulle donne. L’esperta social del Grande Fratello Vip è stata invitata nella prestigiosa location capitolina per raccontare, tra le altre cose, il suo impegno a favore delle rappresentanti della categoria di cui fa parte, ancora oggi vittime di soprusi e abusi senza fine.

Verso la fine del suo lungo discorso alla Camera, la voce di Giulia Salemi ha iniziato a rompersi. Poco prima di commuoversi, l’influencer ha avuto la possibilità di ricordare lo spazio che poche settimane fa Le Iene le hanno dedicato. Nella trasmissione di Italia 1, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli si era espressa, commossa, a favore delle donne iraniane che stanno combattendo per libertà e indipendenza.

Il popolo del web, molto fedele alla figlia di Fariba Tehrani, si è giustamente complimentato con lei per questo risultato davvero straordinario. Contrariamente all’apparenza e all’immagine della classica influencer “frivola”, sono infatti in molti a pensare che il percorso di Giulia Salemi al di fuori di un reality (prima Pechino Express, poi il Grande Fratello Vip) sia stato uno fra i migliori.