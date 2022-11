Giulia Salemi a Montecitorio: toccante discorso per le donne (video)

Questo pomeriggio, 22 novembre, Giulia Salemi si è presentata alla Camera dei Deputati a Montecitorio per tenere un importante discorso contro la violenza sulle donne. La “Persiana” è stata invitata nella prestigiosa location capitolina per raccontare, tra le altre cose, il suo impegno recente a favore delle rappresentanti della categoria di cui fa parte, ancora oggi vittime di soprusi e abusi senza fine.

Il popolo del web, a lei molto fedele, si è giustamente complimentato con lei per questo risultato davvero straordinario. Contrariamente all’apparenza e all’immagine della classica influencer “frivola”, sono infatti in molti a pensare che il suo percorso al di fuori di un reality (prima Pechino Express, poi il Grande Fratello Vip) sia stato uno fra i migliori. “Questo è il tipo di ‘influenze’ che dovremmo avere e seguire tutti, dove oltre all’involucro c’è tanta, ma tanta sostanza e intelligenza!“ scrive @ziameggie su Twitter, un’utente a cui hanno fatto eco anche molte altre donne e giovani ragazze, fiere di quello che il loro idolo è riuscita a costruire.

Qui sotto un estratto del lungo discorso tenuto da Giulia Salemi alla Camera questo pomeriggio.

“Io nel mio piccolo cerco di mettere la mia influenza al servizio di qualcosa di socialmente utile […] Quello che noi facciamo oggi, qui, è tenere accesa la luce sulla data del 25 novembre, per ricordare che esiste la violenza sulle donne e che questa violenza va combattuta. Non solo in questa giornata, ma nella vita di tutti i giorni Mi stupisco che ci debba essere una giornata contro la violenza sulle donne, tuttavia, se c’è, è evidente che non tutti sono ancora riusciti a comprendere l’importanza del rispetto del valore della vita e delle scelte delle donne”.



Verso la fine del suo lungo discorso alla Camera, la voce di Giulia Salemi ha iniziato a rompersi. Poco prima di commuoversi, l’influencer ha avuto la possibilità di ricordare lo spazio che poche settimane fa Le Iene le hanno dedicato. Nella trasmissione di Italia 1, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli si era espressa, commossa, a favore delle donne iraniane che stanno combattendo per la loro libertà e indipendenza. Ecco l’ultimo estratto del discorso:

“La violenza contro le donne è probabilmente la più vergognosa violazione dei diritti umani e probabilmente la più pervasiva. Non conosce confini geografici, culturali o economici. Finché continuerà non potremo affermare di portare avanti un vero progresso, di uguaglianza, sviluppo e pace.”

A poche ore da questo evento così importante, Giulia Salemi ha deciso di condividere l’esperienza con tutti i suoi follower. Sui sui profilo Instagram e Twitter ufficiali, l’influencer ha pubblicato il video integrale dell’intervento, condiviso anche da molte altre sue seguaci orgogliose su tutti i social. Lo potete recuperare qui sotto.

Oggi @Montecitorio mi ha dato la possibilità di esporre un pensiero su un tema che mi sta particolarmente a cuore come quello sulla violenza contro le donne. La mia voce forse sarà una goccia nel deserto ma voi non voltatevi dall'altra parte ????#giornatacontrolaviolenzasulledonne pic.twitter.com/LtysIltilU — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) November 22, 2022

Il discorso di Giulia Salemi a Le Iene

Nella trasmissione di Italia 1, l’influencer aveva deciso di prendere il centro dello studio per lanciare un messaggio di solidarietà a quel popolo al quale è così tanto legata. Per l’occasione, Giulia Salemi aveva deciso di parlare per la prima volta in persiano, la lingua ufficiale dell’Iran, prendendo posizione contro il regime dittatoriale del suo Paese d’origine. Qui è infatti in atto in queste settimane una durissima repressione da parte delle autorità: il motivo è legato all’assassinio dell’innocente Mahsa Amini.