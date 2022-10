Giulia Salemi parla persiano e si commuove a Le Iene: il video

Nel corso dell’ultima puntata del programma di Italia 1, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è messa a parlare dell’attuale situazione in Iran, scoppiando in lacrime

Brividi e grandi emozioni questa sera a Le Iene. Giulia Salemi, di norma frizzante e spensierata, si è mostrata per una volta devastata dal dolore. L’influencer e attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli è stata ospite del programma di Italia 1 per lanciare un importante messaggio alle donne iraniane. Sua, stasera, la responsabilità di “esibirsi” nello spazio monologo che il programma Mediaset offre ai suoi ospiti.

Anche Giulia Salemi, come sanno i fan, è di origine persiana. La soubrette era diventata famosa in tv per la prima volta proprio con questo appellativo, grazie all’edizione 2015 di Pechino Express. Elegantissima, con un vestito scuro indosso, Giulia Salemi ha preso il suo spazio a centro palco e, emozionata, ha lasciato tutti i fan senza parole parlando in farsi, la lingua dell’Iran. Una lingua che a quanto pare maneggia molto bene, nonostante abbia passato gran parte della sua vita adulta in Italia.

Il discorso di Giulia Salemi, ovviamente sottotitolato per tutti quelli che non parlano la lingua ufficiale dell’Iran, è stato dedicato proprio a tutte le rappresentanti del gentil sesso che in queste settimane stanno lottando contro il regime. Nel paese dell’Asia Centrale è in atto in queste settimane una durissima repressione da parte delle autorità: il motivo è legato all’assassinio di Mahsa Amini. La ventiduenne di minoranza curda è stata uccisa a Teheran mentre era agli arresti, per aver indossato il velo in modo non conforme alla legge islamica.

La morte della donna ha scatenato la furia della popolazione, e di quella di sesso femminile in modo particolare Migliaia di donne sono scese in strada togliendosi l’hijab e bruciandolo per la strada in segno di protesta. I tafferugli hanno portato all’arresto di decine di persone e anche alla morte di 185 individui, fra cui 19 bambini.

Risulta abbastanza normale, dunque, che alla fine del suo discorso Giulia Salemi sia stata travolta dall’emozione. Prima di finire, l’influencer è scoppiata a piangere. Al suo monologo è mancato solo un dettaglio per essere perfetto: il taglio della ciocca di capelli, come aveva fatto Belen la scorsa settimana. Qui sotto potete recuperare il video del suo monologo.