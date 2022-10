Gf Vip, Nikita ha mentito? La madre è una furia, cosa ha detto

Nikita Pelizon sempre più protagonista alla settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella, che in passato è stata tentatrice a Temptation Island, piace molto al pubblico del reality show di Canale 5 e la sua storia personale ha emozionato più di qualcuno. Come rivelato nel corso dell’undicesima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, la 28enne è cresciuta in una famiglia di Testimoni di Geova.

A 16 anni Nikita ha ricevuto una proposta di matrimonio che ha rifiutato, così come ha scelto di allontanarsi da questa religione. Scelta che ha compromesso il suo destino: la Pelizon è stata infatti cacciata via di casa appena raggiunta la maggiore età. E nei due anni precedenti è stata trattata come un’estranea dai suoi genitori, che non l’hanno più voluta aiutare umanamente ed economicamente.

Dopo lo sfogo di Nikita Pelizon la madre della gieffina, la signora Sabry, ha postato su Facebook alcuni post palesemente rivolti alla figlia e al suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia. “Sto cucinando minestra di lenticchie e arrosto di vitello (per chi si chiede se qui viviamo di wurstel crudi e tramezzini)”, ha scritto la donna condividendo l’immagine di alcune pentole.

Un chiaro riferimento a quanto raccontato da Nikita Pelizon a Luca Salatino e George Ciupilan. Stando a quanto rivelato dalla ragazza alla madre non piacerebbe molto cucinare e si metteva ai fornelli solo quando era presente anche il padre:

“Quando lui non c’era, e cioè molto spesso, lei mi veniva a prendere a scuola, se si ricordava, e con due tramezzini presi al supermercato andavamo al parco giochi a mangiare sugli scivoli. O andavamo a casa, prendeva due wurstel di quelli confezionati, non li scaldava, li metteva sul piatto, senape, ketchup e si mangiava quello”

Oltre a smentire queste dichiarazioni la madre di Nikita Pelizon ha condiviso sul suo account social pure altre frecciatine alla figlia, che ha scelto di non essere una Testimone di Geova. “Siamo tutti buoni o cattivi. Dipende solo da chi racconta la favola”, ha scritto la signora. E poi ancora: “Consolati Pinocchio, in giro c’è tanta gente molto più bugiarda di te”. E infine: “Non ho parole e non ho nemmeno intenzione di trovarle”.

Alfonso Signorini mostrerà questi post a Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip? E come reagirà la giovane? Nell’ultima puntata la concorrente ha ricevuto la visita dei fratelli più grandi che, molto prima di lei, hanno lasciato la famiglia e la loro religione per inseguire altre strade.

Il confronto con Elenoire Ferruzzi

Nikita Pelizon è al centro delle dinamiche del GF Vip 7 per via delle sue numerose discussioni con Elenoire Ferruzzi. La modella ha cercato un confronto con la donna e le due hanno chiacchierato pacificamente. Nikita non è però a conoscenza dello sputo di Elenoire che tanto ha fatto mormorare il web. Per questo gesto molti telespettatori, compreso l’ex concorrente Marco Bellavia, hanno chiesto la squalifica della Ferruzzi.