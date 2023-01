GF Vip, Nikita: si mette male. L’avvocato ha agito contro dei gieffini

Lo staff di Nikita Pelizon fa sapere al pubblico che ha agito. L’avvocato della concorrente del Grande Fratello Vip 7 si è mosso oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, per contrastare quello che secondo le persone vicine alla gieffina sarebbe diventato un trattamento diffamatorio. Nei giorni scorsi, lo staff aveva anticipato che avrebbe agito per andare contro i concorrenti che dentro la Casa di Cinecittà starebbero esagerando con terminologie ed espressioni forti. I fan hanno iniziato una rivolta contro il reality show, seguiti dallo staff.

Nei giorni scorsi il team della Pelizon ha svelato di aver chiesto più volte aiuto, senza ottenere il risultato sperato. Lo staff aveva così parlato dei tentativi di dialogo falliti con la produzione del GF Vip 7. Ed è proprio lì che oggi è arrivata la comunicazione da parte del legale della Pelizon. Un messaggio chiaro e che fa anche da ringraziamento a tutti coloro che sui social network stanno mostrando il loro sostegno a Nikita.

“Vi informo che, anche grazie alle vostre segnalazioni e proteste, l’avvocato di Nikita ha inoltrato oggi alla Produzione una ferma comunicazione di protesta per il diffamatorio trattamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti. Vi informerò sui relativi sviluppi, Giulia”

Cosa accadrà ora nella Casa di Cinecittà? Quello dello staff è un tentativo per far proseguire serenamente il percorso di Nikita all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini. Negli ultimi giorni, dentro quelle quattro mura e sotto le luci dei riflettori, è scoppiato il putiferio. Tra liti e frasi infelici, sono tante le polemiche nate sui social network, proprio nel periodo delle festività.

Sono volate parole grosse anche su Nikita Pelizon, che non sta vivendo una situazione serena per via della relazione mai iniziata con Luca Onestini. C’è chi sta dalla parte dell’ex tronista e chi, invece, lo accusa. A infastidire i fan della gieffina sono state anche alcune affermazioni di Sarah Altobello, oltre che Oriana Marzoli. Non si sa ancora chi sono i concorrenti a cui lo staff di Nikita fa riferimento.

Nel frattempo, la Pelizon si è avvicinata inaspettatamente ad Antonella Fiordelisi e, allo stesso tempo, si è allontanata da George Ciupilan. Pare sia stato quest’ultimo a mettere le distanze. Il gieffino ha acceso anche la curiosità dei fan quando ha spiegato il misterioso motivo per cui ha deciso di allontanarsi da Nikita.