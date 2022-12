Nikita Pelizon nella Casa del Grande Fratello Vip 7 non lo sa, ma fuori il suo team si sta esponendo per lei dicendosi pronto a procedere per vie legali. Sta accadendo il caos, in effetti, all’interno del reality show di Alfonso Signorini. Tutti litigano con tutti e le parole si fanno sempre più pesanti. La Casa è diventata, durante le festività natalizia, una polveriera. Non c’è modo di fermare le cattive parole e i modi bruschi di alcuni concorrenti. E i telespettatori sui social network si ribellano sperando in dei provvedimenti.

Solo qualche ora fa è scattata una fortissima lite tra Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti, che sta ancora facendo discutere. In questi ultimi giorni sono volate parole pesanti anche nei confronti di Nikita Pelizon nella Casa di Cinecittà. In particolare, Sarah Altobello parlando con Luca Onestini si è lasciata andare ad alcune estarnazioni infelici. Non solo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha continuato a parlare della Pelizon, con cui all’inizio sembrava stesse nascendo una relazione amorosa, con Oriana Marzoli.

Ora il team legato a Nikita decide di lasciarsi andare a uno sfogo contro il GF Vip 7. “E continuano le diffamazioni e le offese, vengono usate parole nei confronti di Nikita che superano ogni limite”, così inizia il messaggio delle persone che sono a fianco della Pelizon fuori dalla Casa. Si percepisce tanta rabbia da parte del team della gieffina, che nelle prime settimane risultava come la preferita del pubblico.

“Questo non è più un gioco, ora si procede diversamente. Abbiamo aspettato anche troppo, siamo stati fin troppo calmi”, continua così il messaggio. A questo punto, però, il team di Nikita su Instagram svela alcuni retroscena riguardanti i tentativi, risultati nel tempo inutili, di mettersi in contatto con la gieffina. Sembra che più volte sia stato chiesto agli autori di poter interagire con lei, senza ottenere dei risultati.

Ed è questo il motivo per cui il team dell’amata gieffina crede che sia arrivato il momento di agire per vie legali. Stando a quanto si legge, sembra proprio che il reality show condotto da Alfonso Signorini non abbia assecondato le richieste.

“Ci dispiace molto… abbiamo chiesto aiuto tante volte e non siamo stati ascoltati. Abbiamo chiesto moltissime volte di poter parlare con lei, qualsiasi altra forma di sorpresa risulta essere inutile, si sta scrivendo una pagina pessima di tv e VA AFFRONTATO L’ARGOMENTO”

Il messaggio del team di Nikita Pelizon finisce così:

“Visti i tentativi inutili di dialogo, e la gravissima situazione che si è creata tale da ledere l’immagine e la reputazione di Nikita, saremo costretti a prendere ogni più opportuna iniziativa, non ultima quella giudiziaria. Team Nikita”

Cosa accadrà ora? Bisogna attendere per scoprire contro chi di preciso le persone vicine alla Pelizon agirà. E soprattutto bisogna capire come reagirà il reality di fronte a queste accuse.