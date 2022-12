GF Vip 7, polveriera: Antonino e Patrizia tra sputi e mani addosso

Giorni tesi al Grande Fratello Vip 7 tra liti e confronti anche molto accesi. Questa volta ad attirare l’attenzione del pubblico sono stati Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti. I due si sono lasciati andare a uno scontro che sul web ha generato una bufera. In particolare, la maggior parte dei telespettatori si schiera dalla parte dell’hair stylist, trovando l’atteggiamento della Rossetti eccessivo. Il tutto è accaduto qualche ora fa, dopo una serie di liti che hanno visto inizialmente protagonisti Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Mentre il giorno prima a dirsene di tutti i colori ci hanno pensato Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi, con la partecipazione di Micol Incorvaia, ecco che ieri ad accendere gli animi ci ha pensato Daniele. Dal Moro si è scagliato contro Oriana, ricevendo subito dopo l’appoggio e il sostegno di Antonino. Si è intromesso Edoardo Donnamaria, il quale ha preso le difese della Marzoli e ha attaccato Spinalbese. Il suo intervento ha fatto, però, infuriare Antonella, che invece si è schierata dalla parte dell’ex di Belen Rodriguez e contro il suo fidanzato.

A questo punto al GF Vip 7 Antonino ha tirato fuori un pensiero che teneva da tempo dentro di sé. Precisamente ha dichiarato di essere a conoscenza di cattiverie che Oriana e Alberto De Pisis avrebbero detto su altri gieffini alle loro spalle. Patrizia Rossetti non ha trattenuto il suo disappunto e si è così scagliata contro l’hair stylist. Questo solo dopo che Alberto si è difeso: “Poi devi smetterla di insinuare.Se io dovessi dire le cose che tu hai detto di tutti non passeresti benissimo e lo sai. E sai bene che se parlassi metteresti la testa sotto”.

Patrizia non è riuscita proprio a trattenersi e si è avvicinata molto ad Antonino urlandogli addosso: “Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri. Perché tu non hai mai detto niente in tre mesi?”. A questo punto, Spinalbese ha accusato anche lei di aver sparlato di Micol Incorvaia.

“Sì ho detto cose su Micol e c’ho chiarito e non te ne deve fregare un ca**o, era un problema mio e ho risolto. Non sto facendo la furba e non devi rivolgerti così”, ha urlato la Rossetti posizionandosi a pochi centimetri dal volto di Antonino. “Certo che fai quello che vuoi, mi stai sputando addosso”, ha affermato infastidito Spinalbese.

Successivamente, Antonino si è sfogato così con Antonella: “Lei mi ha sputato in faccia. Sempre tutti a me con le mani addosso. Siamo a quota tre”.

Qui di seguito, solo alcuni dei tanti commenti che i telespettatori sui social stanno condividendo nelle ultime ore.

“Patrizia che tocca il mento ad Antonino e lui le sposta la mano”, “Ma Patrizia che va contro ad Antonino puntandogli il dito in faccia? Qui non vi scandalizzate perché si tratta di una donna?”, “Patrizia a 10 cm dalla faccia di Antonino a urlare”, “Patrizia… con le mani non si tocca” e ancora “Posso dire che se fosse stato Antonino o un ragazzo in generale ad avvicinarsi in questo modo a una donna si sarebbe già alzato un polverone?”.

Grande Fratello Vip 7, Daniele Dal Moro esplode

Una giornata di liti per Daniele, che sembra non aver accettato il due di picche di Oriana Marzoli. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è sbroccato, non riuscendo a trattenere tutta la sua rabbia. Dopo di che, ha deciso di chiudere anche con Nicole Murgia. Il motivo? “Chi va con lo zoppo impara a zoppicare”, ha affermato Dal Moro, il quale non riesce proprio a fidarsi di Oriana.

Vedendo Nicole così tanto amica della Marzoli, ha deciso di prendere le distanze anche da lei. L’attrice ha trovato la decisione di Dl Maro alquanto superficiale.