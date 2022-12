GF Vip, Antonella: è caos dentro e fuori la Casa. Tavassi spietato

Mentre fuori dalla Casa il suo ex Chiofalo rivela alcuni retroscena, dentro il reality si accende un feroce scontro per la Fiordelisi

Per Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 7 non mancano le accuse e gli scontri accesi. Sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà la gieffina sta ricevendo ancora critiche, soprattutto da chi a oggi è convinto che il televoto sia stato truccato. Lunedì scorso l’ex schermitrice è stata eletta la preferita dal pubblico. Da quel momento in poi si sono accese le polemiche che parlano di bot, che avrebbero aiutato Antonella a risultare la favorita dei telespettatori. In effetti, va considerato che la Fiordelisi non è poi così amata attualmente.

La gieffina ha la sua cerchia di fan, ma sono davvero tantissimi coloro che nel tempo si sono schierati dalla parte di Oriana Marzoli, con cui ha da settimane un rapporto complicato. Infatti, molti si aspettavano che sarebbe stata la venezuelana a trionfare in questo televoto, convinti anche dal fatto che i sondaggi sul web davano lei per favorita. Al di là di queste accuse sui voti truccati, Antonella viene messa in discussione sia dentro che fuori dalla Casa. E c’è chi crede, però, che l’accanimento nei suoi confronti stia andando oltre il limite.

Andando per ordine, oggi al GF Vip 7 Fiordelisi ha litigato con gli Incorvassi, così viene definita la coppia composta da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Il feroce scontro dentro la Casa è nato attraverso il gioco del bacio sotto il vischio. La sorella di Clizia Incorvaia si è ritrovata a dover baciare Davide Donadei, ‘vittima’ del suo stesso scherzo per Tavassi. A questo punto, Antonella si è lasciata andare a una battuta: a detta sua Micol non vedeva l’ora di baciare l’ex tronista.

Tale pensiero ha innervosito parecchio Tavassi, che si è subito scagliato contro la Fiordelisi.

“Sei la falsità, aveva ragione Daniele… Tu vuoi ferire, vai sul personale. A Giaele hai detto del marito, a Oriana hai detto quando soffriva di Antonino, a me hai detto Micol non gli piace esteticamente e che aveva un altro fuori. Se c’è una cosa da dire la dici sempre negativa”

Allo scontro ha preso, ovviamente, parte anche Micol, che ha trovato la battuta di Antonella un pretesto per mettere zizzania tra lei e Tavassi. La Fiordelisi ha tenuto alta la tensione dicendosi certa del fatto che i due siano invidiosi del risultato del televoto di lunedì scorso: “Voi non state bene, state rosicando. Sei una strega Micol… andate via perché tanto fate brutte figure e volete le clip perché neanche in puntata parlano di voi”.

Di fronte alle continue provocazioni di Antonella, Tavassi non è riuscito a trattenersi:

“Sei una grande bugiarda. Falsa, malefica, malvagia… sei una cosa terrificante, sei inquietante. La gente non è scema e ti vede. Il tuo personaggio Antonella finta Fiordelisi, il tuo cognome non è importante nella mia vita. Sei finta e ogni cosa che dici è malefica e basta. Spu..ni i giocatori, sei famosa per uno scandalo di calciatori. Non ti stiamo mettendo in cattiva luce, Antonella tu non sei in cattiva luce. È l’intenzione di far passare lei come una zo…la e a me come il co..ne. Basta. Posso dire che a me fa schifo questa roba?”

Le parole di Edoardo Tavassi rivolte ad Antonella chiaramente non sono piaciute ai fan di quest’ultima. Allo stesso tempo, sui social purtroppo c’è chi poi esagera. Infatti, pare che stiano arrivando attacchi troppo forti verso Antonella, da parte di qualche hater.

Al di là dei leoni da tastiera che esagerano, Tavassi e Micol sono sostenuti da tantissimi telespettatori. Molti fanno notare che la Fiordelisi nei loro confronti ha già speso più volte parole poco carine e con la sua nuova battuta di oggi è riuscita nel suo intento: litigare con loro. La maggior parte del pubblico si trova di sicuro d’accordo con il pensiero di Micol.

“Tu fai una battuta che sai che dentro ha del marcio, ha lo scopo di colpire. Tu stai buttando fango su di me e poi non mi puoi dire che io ti rispondo con cattiveria, perché tu sei la prima a colpirmi con cattiveria”

Antonella Fiordelisi al GF Vip: Francesco Chiofalo vomita veleno

Non è la prima volta che Francesco Chiofalo parla di Antonella, con cui ha avuto una relazione di circa 3 anni. Oggi ha scelto di esporsi con il profilo Instagram The Pipol Gossip. L’ex partecipante di Temptation Island ha ribadito di non approvare il percorso che sta portando avanti la Fiordelisi nella Casa. Inizialmente, Chiofalo ha parlato della vicenda che ha visto protagonista il calciatore Gonzalo Higuain, attraverso cui Antonella è diventata ‘famosa’.

Dopo di che, Francesco ha fatto notare che grazie alla loro relazione la Fiordelisi avrebbe ottenuto più ‘notorietà’ sui social network. E non ha potuto ricordare quando Antonella sbandierò su Instagram di aver scoperto un suo tradimento, dopo un anno che stavano insieme. Tale tradimento risaliva alla prima settimana di frequentazione.

“Ha fatto un video dove diceva di aver scoperto che io l’avevo tradita. Ha chiuso il profilo e quando è rientrata aveva 1 milione e mezzo di follower. Con quel giochetto che ha fatto ha guadagnano un milione di follower”

Dopo di che, le dichiarazioni di Chiofalo lasciano decisamente un po’ a desiderare. Ha parlato di una notte trascorsa con Antonella durante la loro prima settimana di conoscenza, quando ancora non si sentiva il suo fidanzato. Per questo, quello per lui non fu effettivamente un tradimento.

“Mettetevi un attimo nei panni miei. Antonella Fiordelisi è una che ha il 90% delle foto mezza nuda su barche con borse e cose. Io seriamente che potevo pensare? Ho pensato che lei avesse più di una situazione, non è che pensavo che eravamo fidanzati. Se ti dò un bacio la prima settimana non penso che siamo fidanzati. Per tradire una persona deve esserci un presupposto: essere fidanzati. Noi non eravamo fidanzati”

Detto ciò, Chiofalo crede che Antonella al GF Vip 7 si stia trattenendo perché ci sono le telecamere: “A telecamere spente è peggio di così”. Non solo, Francesco ha dato del “media man” a Edoardo Donnamaria, dicendosi convinto del fatto che non sarebbe esattamente il tipo che piace alla Fiordelisi. “Lui è molto easy per lei. Con un ragazzo così tenderà sempre a predominare, lui è troppo moscio. Io da lei non mi facevo trattare in quel modo”, ha dichiarato.