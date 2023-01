GF Vip, tempo di intrighi: George-Nikita, scivoloni e il caso Wilma

Qualcosa non torna nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Nella notte sono spuntati fuori nuovi dettagli che stanno facendo discutere sul web. In particolare a generare stupore è stata un’affermazione di Wilma Goich. Con l’11% dei voti, la cantante è stata eliminata dal pubblico attraverso il televoto. Una volta arrivata in studio ha scoperto di avere il bussolotto fortunato, contenente il biglietto di ritorno. E fin qui tutto regolare, se non fosse che la stessa Wilma ha affermato di non aver scelto lei il bussolotto.

Parlando con Attilio Romita e Milena, la Goich ha ammesso che per lei il 5, che identifica il suo bussolotto, è un numero importantissimo. A questo punto, il giornalista ha chiesto alla sua coinquilina: “L’avevi scelto tu quel bussolotto?”. A questa domanda, Wilma ha dato una risposta che sta facendo parlare sui social: “No, me l’hanno dato loro”. A questo punto, i telespettatori sono diventati sospettosi circa il suo rientro. Molti credono che sia stato tutto pilotato affinché non fossero due i gieffini a lasciare il gioco, visto che Patrizia Rossetti aveva appena abbandonato il gioco.

Per molti utenti su Twitter qualcosa non quadra sul rientro di Wilma. È anche probabile che la Goich si sia espressa in modo errato e non sia riuscita a spiegare ai suoi coinquilini come è stato scelto quel bussolotto. Intanto, la cantante è finita al centro della bufera dopo la 26esima puntata del GF Vip 7 per via di una frase infelice contro Nikita Pelizon.

Uno scivolone per Wilma, non il primo. Parlando con Luca Onestini male di Nikita, la Goich ha affermato: “Lei ha bisogno di uno psichiatra, altro che consigli”. Tale frase non è piaciuta al pubblico e, in particolar modo, ai fan della Pelizon, che la stanno difendendo contro tutto e tutti. Solo qualche giorno fa, è intervenuto il team della gieffina annunciando provvedimenti seri.

Grande Fratello Vip: George si allontana da Nikita, perché?

In questi giorni, George Ciupilan e Nikita Pelizon si sono allontanati. Inizialmente il pubblico si è appassionato alla grande amicizia nata tra i due nella Casa di Cinecittà. Ma ecco che ora, inaspettatamente, i due faticano anche a rivolgersi la parola. Finalmente hanno avuto il confronto tanto atteso sulla loro amicizia che ormai sembra essere giunta al capolinea.

George ha inizialmente chiesto a Nikita se si aspettava una difesa da parte sua quando è stata attaccata da Luca Onestini. In effetti, i fan della Pelizon accusano il giovane gieffino di non essersi mai esposto per difendere la sua amica. Ma non è questo ciò che la concorrente si aspettava da Ciupilan. Probabilmente sapeva già che George non si sarebbe intromesso, visto che conosce molto bene il suo carattere.

Non solo, Nikita ha dichiarato che non si aspettava nulla in questo caso da lui perché sa che ha un’amicizia con Luca Onestini. A questo punto, George ha spiegato il suo punto di vista.

“Per me siete entrambi due persone con cui passo e ho passato gran parte del tempo qui dentro, con te all’inizio e con lui adesso. Quando avete discusso voi due… mi spiace perché siete due persone con cui ho un bel rapporto e dall’altra sono in una situazione difficile”

Nikita si è mostrata comprensiva nei confronti del suo amico, ma ha anche ammesso di non aver capito il motivo per cui si è improvvisamente allontanato da lei. La Pelizon ha ipotizzato che dietro il suo allontanamento ci fosse altro: il suo avvicinamento improvviso ad Antonella Fiordelisi, con cui nelle scorse settimane ha avuto un rapporto assai turbolento.

E non è neppure questo il motivo. “È per un’altra cosa che tu mi hai detto. Te lo ricordi? Eh, non te lo ricordi”, ha dichiarato George. Si è acceso così un nuovo mistero per i fan di questi due amici. Cosa avrà mai detto Nikita a George? Ciò che si è intuito è che c’entra comunque lo strano avvicinamento avvenuto tra Antonella e Nikita da un giorno all’altro.

“Se me l’hai spiegato è perché sai o capisci a cosa mi riferisco sennò non arriveresti a dirmi una cosa del genere”, ha infatti risposto Ciupilan.

GF Vip, Antonella ed Edoardo si riavvicinano: lei sotto accusa

Wilma non è l’unica a essere accusata, in queste ore, di aver usato una frase infelice. Antonella Fiordelisi è un’altra gieffina che avrebbe utilizzato parole che hanno infastidito non pochi telespettatori: “Andate da uno psicologo quando uscite da qua… Io non ho bisogno, non ci sono mai andata”. Per molti utenti sui social è grave che Antonella faccia apparire il fatto che una persona vada dallo psicologo una cosa fuori dal normale.

Dopo il confronto acceso durante la puntata del 2 gennaio 2023, c’è stato un avvicinamento tra Edoardo Donnamaria e la Fiordelisi. A fare il primo passo nella notte è stato l’ex volto di Forum, stando ai video che stanno girando sui social. Lei avrebbe promesso al gieffina che non gli farà mai del male. Invece, Edoardo si è sbilanciato affermando che la pensa sempre e che non riesce a mantenere le distanze da lei.

Questo rappresenta un chiarimento che va a mettere pace tra loro? Antonella è apparsa in queste ore restìa a lasciarsi di nuovo andare con Donnamaria dopo quanto accaduto. E, intanto, Alberto De Pisis – su cui ieri è uscito un interessante scoop riguardante Donnamaria – sembra voler approfittare di questa situazione.