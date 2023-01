GF Vip, Edoardo e Alberto: lo scoop infiamma! Antonella sagace

Uno scoop su Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis sta facendo parlare fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 7. Mentre all’interno di quelle quattro mura i Donnalisi sono sempre più distanti, ecco che sul web spunta un’indiscrezione che fa pensare. Andando per ordine, Edoardo e Antonella Fiordelisi pare non riescano proprio a trovare un punto di incontro . Infatti, le liti si sono accese ulteriormente e la gieffina in lacrime si è più volte sfogata con alcuni dei suoi coinquilini. C’è chi, però, secondo la Fiordelisi potrebbe approfittare della loro ennesima crisi.

Si tratterebbe di Alberto De Pisis. Antonella ha ammesso di avere qualche sospetto sul comportamento del suo amico. Ed ecco che proprio in queste ore Deianira Marzano ha avanzato un’ipotesi su cosa potrebbe accadere a breve nella Casa. L’influencer si è detta certa, lanciando così uno scoop, che presto ci sarà un’evoluzione per i Donnalisi. Facendo notare il modo in cui Alberto ed Edoardo si sono avvicinati in questi giorni, ecco cosa ha dichiarato sui social Deianira.

“Donnamaria non ha mai negato di essere ‘fluido’ come si definiva. È dal primo giorno del GF Vip che vi ho detto che de Pisis aveva raccontato ad amici fuori che si sarebbe direzionato su di lui. Tutto documentato nelle mie storie pretendenti. Detto ciò Donnamaria quando Antonella doveva uscire non mi sembrava neanche così tanto disperato. Non andrà fino in fondo ma ci sarà una ‘relazione’ molto particolare”

Dunque, secondo quanto si legge, sembra che tra Donnamaria e Alberto al GF Vip 7 presto nascerà un rapporto decisamente particolare. D’altronde i due hanno sempre dimostrato di trovarsi molto bene insieme, al punto che fino a qualche mese fa qualcuno ipotizzava potesse nascere qualcosa di più di un’amicizia tra loro. Edoardo ha poi dato tutto se stesso nella relazione con Antonella, che ora però sta subendo dei contraccolpi. E il padre della Fiordelisi fuori dalla Casa non se ne resta con le mani in mano.

Alberto De Pisis ha così approfittato di questa crisi per riavvicinarsi a Donnamaria e fargli una sorta di dichiarazione d’amore. Il gieffino ha, infatti, ammesso di avere una cotta per lui. Per gioco c’è stato anche un bacio tra Alberto ed Edoardo. Non resta che attendere per capire cosa accadrà tra i due gieffini e per scoprire se nascerà questo triangolo amoroso nella Casa di Cinecittà.

Nel frattempo, la Fiordelisi è diventata sempre più sospettosa di fronte all’atteggiamento tenuto in questi giorni da Alberto. Antonella è apparsa abbastanza infastidita dal suo comportamento e si è confidata con Sarah Altobello, palesando così tutti i suoi dubbi.

“Ho avuto una sensazione un po’ strana, ma in genere le sensazioni che ho sono giuste, in tutti questi giorni che io e Edoardo non ci siamo parlati, Alberto mi ha un po’ evitata ho avuto questa impressione”

Nella Casa si sta indubbiamente creando una particolare situazione che vede i tre protagonisti. Una situazione che già nelle prime settimane aveva fatto pensare, per poi spegnersi con il trascorrere del tempo. I dubbi di Antonella si stanno facendo, intanto, sempre più forti.