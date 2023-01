Una relazione decisamente tormentata quella tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Una liaison che sta ormai movimentando le dinamiche della settima edizione del Grande Fratello Vip da mesi. I due, dopo un inizio decisamente turbolento, non fanno che prendersi e lasciarsi da qualche settimana. Questa volta la rottura appare definitiva, stando almeno alle recenti dichiarazioni dell’opinionista di Forum.

Edoardo Donnamaria ha infatti confidato agli altri Vipponi del GF Vip di essere stanco di essere il “cagnolino” di Antonella Fiordelisi. Il giovane romano ha precisato di non approvare più i comportamenti della 24enne di Salerno. Non solo: ha addirittura ammesso che se potesse tornare indietro non si avvicinerebbe mai più ad una donna come Antonella.

Parole che hanno scosso i fan Donnalisi ma soprattutto Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella. L’uomo, che è molto legato alla gieffina, non ha davvero apprezzato le affermazioni di Edoardo Donnamaria. E così ha preso una decisione estrema: ha smesso di seguire il ragazzo sui social network. Una chiara presa di posizione da parte del signor Fiordelisi, che solo qualche mese fa aveva spinto Antonella a viversi questo flirt con Edoardo.

Non è finita qui: poco dopo Stefano Fiordelisi ha cancellato il suo account personale di Instagram, forse stanco di ricevere insulti e offese. Nonostante l’ultimo esito del televoto Antonella Fiordelisi resta uno dei personaggi più forti e chiacchierati del GF Vip 7. È molto amata ma allo stesso tempo anche parecchio criticata.

Grande Fratello Vip: le ultime news su Edoardo e Antonella

La situazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è degenerata gli ultimi giorni del 2022. Nicole Murgia ha chiesto al trentenne cosa cancellerebbe del 2022. Donnamaria si è sbracciato per far capire di avere la risposta pronta ed ha scandito: “Antonella”.

Parlando con Dana Saber Edoardo ha invece criticato la scelta di Antonella di farsi consolare subito da un altro uomo quando litiga con lui. È successo in passato con Antonino Spinalbese e ora con il nuovo concorrente Andrea Maestrelli.

Edoardo non ha esitato a definire l’atteggiamento di Antonella quello di una “tr***” e l’ha chiamata più volte bambina. Affermazioni pesanti che hanno spinto i due a mollarsi di nuovo. Rottura definitiva o breve momento di crisi?