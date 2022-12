GF Vip, Capodanno pessimo: Edoardo cancella Antonella. L’ex di lei fuori di sé: “Coniglio arr**to”

E fortuna che il Capodanno dovrebbe essere un momento di festa e buoni propositi, in cui le persone lasciano da parte o comunque placano gli attriti dei dodici mesi precedenti. A quanto pare non è così per Edoardo Donnamaria che ha ‘cancellato’ Antonella Fiordelisi con una frase lapidaria. Nel frattempo l’ex di lei, Gianluca Benincasa è andato fuori di sé scagliandosi contro il volto di Forum e, tanto per cambiare, contro il padre dell’influencer campana. Frasi pesantissime quelle di Benincasa che, tra l’altro, alcune indiscrezioni vorrebbero in rampa di lancio per entrare al Grande Fratello Vip in qualità di nuovo concorrente. Ma si proceda con ordine.

Nelle ultime ore la situazione tra Donnamaria e Antonella è precipitata tra scambi di accuse reciproche e frasi al vetriolo. Fortuna che dicevano di amarsi, chissà se avessero detto di odiarsi. Una serie di malumori che hanno addirittura spinto Edoardo a dire di nutrire il desiderio di voler “cancellare” Antonella. Nicole Murgia, chiacchierando con il trentenne romano e Luca Onestini, a un certo punto ha chiesto che cosa cancellerebbero del 2022. Donnamaria si è sbracciato per far capire di avere la risposta pronta ed ha scandito: “Antonella”.

La sua uscita è stato parecchio criticata da diversi utenti affezionati al reality show che in massa hanno ricordato che nessuno ha spinto il giovane a tuffarsi nella relazione. A onor del vero è capitato il contrario: molti compagni di viaggio di Edoardo e pure le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti gli hanno più volte fatto intendere di lasciar perdere la liaison. Consigli sempre ignorati dal diretto interessato.

Poche ore prima Edoardo, parlando con Dana Saber, aveva chiarito di non avere alcuna intenzione di ricucire con la Fiordelisi, descrivendola in termini per nulla teneri:

“Io non ho avuto niente con Oriana, non hanno visto clip dove mi ci struscio, e gli dic: “Peccato che non ci hai provato con me, invece che con Antonino, te la sei giocata male”. Quindi è inutile che continua a paragonare Oriana ad Antonino, non è la stessa cosa, se lei non lo capisce, sti ca**i. Non mi venisse a fare la scena, oggi sarebbero due mesi, poi quando litighiamo da lì e inizia a fare la scema con Andrea. Il discorso è fare una cosa apposta per farmi rosicare, e lei che cosa fa? Va da un altro uomo, a fare la carina, ad abbracciarlo, ma che hai 12 anni? Se ci dovessi ritornare sarebbe per un’estrema debolezza, ed è una cosa che io non voglio fare, perché mi sono rotto il ca**o di farmi prendere in giro così da una ragazzina”.

E ancora: “Io non voglio stare con una bambina, perché ho 30 anni, non sono un ragazzino, stai male? Allora ti comporti bene”.

Gianluca Benincasa insulta Edoardo Donnamaria

Nelle scorse ore Gianluca Benincasa ha rivolto verso Edoardo parole durissime, destinate senza dubbio a far discutere. Accuse pesanti anche nei confronti del padre di Antonella, reo, a suo dire, di avere ‘sponsorizzato’ i cosiddetti ‘Donnalisi’. Benincasa, sotto a una clip condivisa dai profili social ufficiali del GF Vip in cui si vede il volto di Forum lamentarsi dell’influencer, ha tuonato: