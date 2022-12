Bomba in arrivo al Grande Fratello Vip. Stando ad alcune voci che girano in rete starebbe per entrare nella Casa più spiata d’Italia, questa volta nelle vesti di concorrente, Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Il businessman e mental coach è stato già ospite in passato della trasmissione per un confronto con la modella e influencer che però non ha portato ad alcuna riconciliazione. Il ragazzo non ha mai nascosto di amare ancora la 24enne di Salerno ma la giovane ha rifiutato il confronto ribadendo di provare solo amicizia nei suoi confronti.

In virtù del rapporto tira e molla tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al GF Vip, Alfonso Signorini sarebbe pronto ad aggiungere altra carne sul fuoco. Un probabile ingresso di Gianluca Benincasa porterebbe davvero scompiglio nel bunker di Cinecittà, come già accaduto le scorse settimane con l’entrata di Micol Incorvaia, che ha avuto con Donnamaria una breve liaison estiva e ora è presa da un altro gieffino, Edoardo Tavassi.

Alla settima edizione del Grande Fratello Vip ci sono anche altri due ex: Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. I due si sono amati la scorsa estate per poi allontanarsi. Insomma, ripescare ex fidanzati da buttare nella mischia è una prassi comune e assai amata dagli autori del reality show. Interpellato da Fanpage Gianluca Benincasa ha rivelato:

“Ho sentito anche io queste voci, sono l’unico che ancora non lo sa. Per il momento non mi è arrivata ancora nessuna proposta”

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha preferito non sbilanciarsi troppo ma a quanto pare, stando a fonti sicure, il suo ingresso nel programma di Canale 5 è nell’aria. Non resta che attendere…

Antonella Fiordelisi protetta al Grande Fratello Vip

L’eventuale ingresso di Gianluca Benincasa al Grande Fratello Vip dimostra ancora una volta quanto Antonella Fiordelisi sia importante per la settima edizione della trasmissione. L’ex fiamma di Francesco Chiofalo è diventata protagonista del gioco fin da subito. Inizialmente per la sua vicinanza a Marco Bellavia, successivamente per la sua love story tormentata con Edoardo Donnamaria.

Col tempo ha attirato le critiche del pubblico, tanto che l’ultimo televoto che l’ha eletta come preferita è finito nella bufera e sul web ha creato scalpore l’hastag #televototruccato. Per molti la produzione proteggerebbe la Fiordelisi a discapito di altri concorrenti pur di non perdere una Vippona così importante ai fini del racconto televisivo.