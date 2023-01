Questa è stata la prima puntata del 2023 del Grande Fratello Vip 7. Il 26esimo appuntamento ha preso inizio con un aggiornamento su Antonino Spinalbese, che si trova ricoverato in ospedale. Alfonso Signorini ha fatto un breve collegamento con il gieffino, rendendo partecipi anche i suoi coinquilini che lo stanno aspettando nella Casa. Non si sa, attualmente, quanto l’ex fidanzato di Belen Rodriguez resterà nella struttura ospedaliera. Ciò che è certo è che farà ritorno nel reality show di Canale 5. In collegamento, Antonino ha assicurato che si trova in ospedale, dove ha festeggiato il Capodanno.

“La notte di San Silvestro? Dalla finestra ho visto i fuochi d’artificio ed è stata una cosa fantastica”, ha dichiarato in diretta l’hair stylist. Spinalbese deve risolvere un problema di salute. La situazione sembra essere tranquilla e Signorini ha dichiarato che ci sono sviluppi positivi. Signorini ci ha tenuto che Antonino mostrasse ai telespettatori che si trova davvero in una stanza d’ospedale. Il motivo? In queste ultime ore false indiscrezioni parlavano di un presunto incontro tra Antonino e Luna Marì, la figlia avuta con Belen Rodriguez.

Questo rumor si è rivelato una fake news. Come anche quello che vedeva Antonino prossimo a lasciare definitivamente il reality. Infatti, Spinalbese tornerà presto nella Casa, non appena riprenderà le forze e si sarà rimesso del tutto.

La puntata è andata avanti con un confronto molto acceso tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, durante il quale Signorini è stato criticato dal pubblico.

Patrizia Rossetti ha abbandonato il Grande Fratello Vip 7

Dopo di che, il conduttore ha fatto sì che si confrontassero Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Inizialmente grandi amiche, nelle ultime settimane si sono spesso scontrate sotto le telecamere. Questa è servito da spunto ad Alfonso per annunciare la volontà espressa da Patrizia in questi giorni di lasciare la Casa di Cinecittà.

“Ho dolori forti alle gambe, alle caviglie. Tutte le analisi sono regolari. Ci potrebbe essere un’infezione. In questi giorni veramente non sto bene, non riesco a essere attiva nella Casa. È come avere un cagnolino che ti mordicchia”

Patrizia Rossetti ha deciso di abbandonare il gioco, seguendo così la scelta di Luca Salatino della scorsa settimana. Alfonso le ha chiesto di resistere ancora un’altra settimana, durante la quale potrebbe esserci qualche miglioramento. Ma la conduttrice, dopo qualche momento di riflessione, ha confermato la sua decisione.

“Anche ora che parlo con te ho dolori. Non mi sento giusta, né per me né per loro né per voi”, ha affermato la Rossetti, che aveva dato vita di recente a una feroce lite con Antonino. “Tu hai fatto televisione e se sai di non poter dare il meglio avrai le tue ragioni”, ha fatto presente Alfonso.

L’ipotesi è che questi dolori rappresentino gli strascichi che Patrizia si sta portando dietro dopo aver affrontato il Covid-19 durante questa esperienza nel reality show.

Onestini nello studio del GF Vip 7, Wilma Goich eliminata ha il biglietto di ritorno

Luca Onestini ha avuto un faccia a faccia in diretta con Soleil Sorge, che sta momentaneamente sostituendo Sonia Bruganelli. I due ex fidanzati non se le sono mandate a dire, ma lei è apparsa stranamente in difficoltà. A un certo punto ha alimentato la curiosità del conduttore e del pubblico parlando di una certa Cristina. Si tratta dell’ex fidanzata di Luca, che ha mosso verso quest’ultimo gravi accuse.

Subito dopo, Sarah Altobello ha avuto modo di rivedere sua mamma, che le ha dato tanta forza. Non solo, alcuni gieffini hanno dato vita a un piccolo musical, esibendosi per il pubblico. Tra questi Tavassi, Micol, Antonella e Donnamaria. La serata è andata avanti con Attilio Romita, che si è mostrato ancora con le sue fragilità, attraverso una lettera per sua moglie.

L’eliminato della 26esima puntata del GF Vip 7 è Wilma Goich con l’11% dei voti (Oriana 35%, Nikita 35%, Sarah 19%). Daniele Dal Moro ha instaurato un bellissimo rapporto con lei, tanto che non ha trattenuto le lacrime di fronte alla sua eliminazione. A sorpresa Wilma ha aperto il suo bussolotto in studio, come fa ogni concorrente eliminato al televoto, e ha scoperto che fa ancora parte del gioco. Infatti, il suo conteneva il biglietto di ritorno.

GF Vip 7 televoto: nominati della 26esima puntata

I gieffini in questi giorni hanno reso immuni Onestini, Daniele, Micol e Antonella. Orietta Berti ha scelto Giaele De Donà, mentre Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli hanno salvato Nikita. Le nomination hanno portato al televoto Dana, Davide e Oriana.