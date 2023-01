Il padrone di casa è finito nel mirino dei telespettatori sui social per via della sua posizione nello scontro tra Fiordelisi e Donnamaria

Nuovo scontro in diretta al Grande Fratello Vip 7 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nel corso della nuova puntata del 2 gennaio 2023, i due si sono affrontati dopo i litigi degli ultimi giorni, che li hanno portati a una rottura. Ed è nel corso di questo acceso confronto che l’atteggiamento tenuto da Alfonso Signorini non è andato giù a molti telespettatori. Cosa ha fatto il conduttore per urtare così tanto la maggior parte del pubblico di Canale 5? Ha mandato in onda solo le clip che colpevolizzano Edoardo.

Andando per ordine, Signorini ha iniziato questa puntata parlando dei numerosi litigi di questi ultimi giorni che hanno visto protagonista Antonella. L’ex schermitrice, in particolare, si è scontrata con Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Vedere costantemente la sua fidanzata stuzzicare e alimentare scontri nella Casa ha portato all’esplosione di Donnamaria. Quest’ultimo, infatti, si è detto stufo di prendere continuamente le difese di Fiordelisi, che potrebbe evitare tranquillamente tante scomode situazioni.

Invece, al GF Vip 7 Antonella non riesce proprio a evitare gli scontri, quelli contro alcuni dei suoi amici nella Casa, come Tavassi e Micol. Una volta mandata in onda questa clip che racchiude gli scontri più accesi, la Fiordelisi ha avuto qualche battibecco proprio con la coppia composta da Edoardo e la Incorvaia, e con Oriana. La situazione, però, si è infiammata quando Signorini ha fatto sì che Edoardo e Antonella si confrontassero.

“Con Antonella non parlo da tre giorni, proprio perché non accetto queste cose che fa. Mi ha chiesto in un un biglietto: ‘smettila di difendermi'”, ha spiegato inizialmente Donnamaria. “Per me quando una persona manca di rispetto la storia finisce. Mi ha dato fastidio che lui ha sempre fatto gruppo con queste persone con cui discuto”, ha affermato la gieffina quando Alfonso ha chiesto se questa è una rottura definitiva.

Non solo, la Fiordelisi ha fatto poi riferimento a una mossa fatta da Oriana, che si è buttata tra le braccia di Donnamaria per scherzare. Intanto, Signorini ha chiesto a Edoardo di dire la sua. Peccato che il ragazzo non sia riuscito in alcun modo a parlare, in quanto molte volte è stato interrotto dalla Fiordelisi. Da parte del conduttore non ha ricevuto il sostegno sperato. Addirittura il padrone di casa ha rimproverato lui: “Hai lavorato a Forum per anni saprai giusto quando intervenire”. Nonostante ciò, Donnamaria è riuscito a un certo punto a fare un piccolo discorso e a conquistare l’applauso del pubblico.

“Ieri ho detto una cosa, ho espresso un desiderio: io spero che domani in puntata vedrà la clip di tutte le cose sbagliate che ha fatto lei e si renda conto di una cosa che ha sbagliato e mi chiede scusa. Io speravo che mi dicesse ‘Edo ti chiedo scusa per questa cosa che ho fatto'”

A questo punto, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip che mostra alcune tristi frasi di Edoardo. In un momento di rabbia, Donnamaria si è lasciato andare a queste espressioni:

“Sto schifo, mamma che schifo, meno male che l’hanno visto tutti lo schifo che fa. Per me è vomito, è catarro per me e diarrea. Io sto male perché mi fa vomitare Antonella. Tutto è lecito perché mi fa venire il vomito. Ballava come una tr..a con Andrea”

Edoardo ha prontamente spiegato che si riferiva al modo di fare di Antonella e non direttamente alla sua persona. Ma le brutte frasi espresse invece dalla Fiordelisi perché non sono state mandate in onda? La gieffina non si è risparmiata, anzi si è anche lei lasciata andare ad affermazioni poco carine. Alcune sono state rivolte a Oriana Marzoli. Ed è proprio questo che il pubblico non riesce ad accettare.

Donnamaria è apparso abbastanza scocciato dal modo in cui il conduttore ha deciso di far andare avanti questo confronto in diretta. L’ex volto di Forum ha chiesto a un certo punto di poter parlare e spiegare finalmente la sua versione dei fatti, senza essere interrotto, visto che non è riuscito a farlo. “Mai parlato fino a ora”, ha tuonato il conduttore dallo studio.

E anche per questo Signorini viene duramente criticato, in quanto Edoardo effettivamente ha avuto poco spazio per rispondere. Questa volta, il ragazzo si è fatto sentire, tanto che ha risposto a muso duro al padrone di casa. Nel frattempo, mentre lui è rimasto in bilico sul da farsi, Antonella si è detta certa del fatto che tra loro ormai sia finita.

Signorini secondo me, deve cambiare programma. Perché mostrare una sola campana, è facile. LE CAMPANE SONO DUE

Lui ha detto cose terribili, ma lei non è da meno #gfvip7 #gfvip — Noemi (@delenaaddicted9) January 2, 2023

Signorini protegge A. la quale è senza contraddittorio, la difende a fronte di atteggiamenti ed offese fatte da lei ad altri nella casa molto pesanti e gravi, ma non fa vedere nulla #gfvip #INCORVASSI #nikiters — nonloso (@nonloso01747111) January 2, 2023

#gfvip ma le offese e la cattiveria che ha detto Antonella #signorini non le fa’ vedere??????? @GrandeFratello DEVE SMETTERE DI DIFENDERE ANTONELLA — Tizzy♥ (@Tiziana008) January 2, 2023

#gfvip @GiuliaSalemi93 Ma fatemi capire la clip che fa vedere solo Edo nei suoi sbagli? Ma Signorini si rende conto o no? Giulia pensaci tu! pic.twitter.com/miYMzTrpAV — Yumi (@Yumi0602_) January 2, 2023

Chiedo a signorini noi abbiamo visto un"altro GF allora?? #donnalisi #gfvip — Donnalisi mi portate finita???? (@Giulia14117031) January 2, 2023