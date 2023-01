Festa di Capodanno al Grande Fratello Vip 7. Non tutti i vipponi, però, hanno festeggiato con il sorriso. Anzi ci sono stati lungo la notte di San Silvestro un paio di psicodrammi. Protagonisti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi, rispettivamente delusi da Donnamaria e Micol Incorvaia. A quanto pare Cupido, all’interno della Casa più spiata d’Italia, si diverte a lanciare frecce avvelenate che fanno germogliare relazioni complicate.

Tra i cosiddetti Incorvassi il clima si è fatto tesissimo. Ad innescare malumori e lacrime pare che sia stata una battuta del fratello di Guendalina circa il modo di vestirsi di Micol. Battuta che non è stata affatto digerita dalla ragazza che si è sfogata con Giaele De Donà, Patrizia Rossetti e Luca Onestini

“Mi è passata proprio la voglia. Non è la battuta, sono miliardi di battute tutte insieme. Mi ha rovinato sia il Natale che il Capodanno. Non me ne frega niente, io il Capodanno la trovo una festa di quelle in cui ci si deve per forza divertire. Io sono veramente la persona più autoironica, più tranquilla, però poi dopo un po’ anche basta. Il mio limite è proprio oltre, prima di arrivarci a questo limite! Ma c’è questa cosa in particolare che se me la fai pesare tutte le volte allora vuol dire che c’è qualcosa che non va, perdonami […] Io ogni volta che mi vesto la sera c’ho i problemi…io vorrei piacere a lui, non agli altri””.

Dopo lo sfogo, Micol ha avuto un faccia a faccia con Tavassi in cui le ha spiegato le sue ragioni e in cui ha ‘tenuto il suo punto’:

“Sinceramente non so che dirti a parte che tu ti sia rovinato il Capodanno. Ma sinceramente penso che tu te lo sia rovinato da solo, nel senso che hai avuto una reazione che io reputo spropositata rispetto a quella che era l’azione. L’errore l’hai fatto per primo tu, me l’avevi già rovinato tu e pretendevi pure che stessi lì a darti un bacio. Ti risulta che io sia una persona poco autoironica? Ti sei completamente bevuto il cervello? Te l’ho già fatto presente la scorsa volta.

Ed Edoardo? Come ha reagito? Per nulla bene. E infatti è letteralmente sbroccato dicendo di essere “disgustato”:

“Sono sincero ok? Noi due ci bombardiamo di battute dalla mattina alla sera e tu sbrocchi per una battuta che è il 10% rispetto a quelle che ti faccio durante il giorno? Rovinarmi il Capodanno? L’hai voluto fare. Arriva il momento del coutdown? Vengo e mi allontani. Vengo di nuovo e mi allontani. Rivengo per darti un bacio, non vuoi il bacio. Sono venuto due volte. Al tavolo e poi sono venuto qua (in camera da letto, ndr). Se io e te ci prendiamo in giro a botta e risposta tutto il giorno, è come se adesso mi facessi una battuta sui capelli o il vestiario e me andassi. Non ti voglio vedere mai più, Non ti voglio sentire mai più, sono disgustato arrivederci. Te lo giuro sulla mia vita, su nonna. Ciao, complimenti, Antonella 2.0”.

Ha ragione Micol

Posso essere enormemente autoironica ma se mi tocchi più volte su un mio “punto debole”…allora non va bene.

A lei la battuta sul fisico dava fastidio e lui deve rispettarla.

Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non si danno tregua

Anche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno avuto un Capodanno non proprio dolce, per usare un eufemismo. Già nel corso della giornata del 31 dicembre ci sono state frizioni. A far indispettire l’influencer il fatto che il volto di Forum abbia indossato le ciabatte di Micol Incorvaia. Così Antonella: “Ma non ti vergogni? Che ti sei sempre lamentato che io chiedevo le camicie e tu hai la ciabatta di Micol apposta, con cui hai avuto una storia. Ma non ti vergogni? Lo fai apposta”.

Non paga, la salernitana si è poi rifugiata assieme ad altri inquilini, rincarando la dose:

“Si è sempre lamentato delle camicie, e ora si mette le ciabatte di Micol, ma stiamo scherzando qua? Io ho messo una camicia di Antonino e lui me lo fa apposta che si mette la ciabatta di Micol? Mi ha rotto. Io davvero non voglio festeggiare il Capodanno. Perché se io devo fingere di stare bene a Capodanno perché stiamo facendo una festa, non ce la faccio. Non sa che dire purtroppo perché lo sa che ha ragione. Io non posso chiedere la camicia quando ne ho bisogno ad Antonino perché ho freddo e lui si può mettere le ciabatte con il pelo che ha quella. Lo hanno notato tutti che non se ne frega più di me come prima. Io non posso stare con uno che mi tratta così. Non me ne frega nulla dei Donnalisi. Se io non sto bene e mi tratta male, io non ci devo stare per forza. Apposta o non apposta è il gesto. Io sto attenta su tutto, mi devo fare problemi su tutto e lui no, può fare quello che vuole. Mi conosco, ormai non è più il mio fidanzato. Se sto male è perché ho capito che non è più come prima. Se si avvicina solo alle quattro di notte per farmi le coccole lo mando a quel paese”.

La Fiordelisi ha poi avuto un momento di sconforto. Mentre gli inquilini del loft di Cinecittà stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno, si è isolata ed è finita in una valle di lacrime: “Non riesco a nascondermi qui, lui vede che sto così e gode. Mi dispiace che chi mi ama e mi vuole bene debba vedermi così“. Finita qui? Manco per idea. Durante un gioco, Donnamaria ha dato un bacio per scherzo ad Alberto De Pisis. Antonella se l’è ulteriormente presa, incupendosi ancor più. In tutto ciò non si capisce nemmeno più se Eodardo e Fiordelisi si considerino ancora una coppia.