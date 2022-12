Problemi di salute per Antonino Spinalbese. L’ex hair stylist ha accusato un malore qualche giorno fa al Grande Fratello Vip e ora la situazione sembra precipitata tanto da richiedere un’operazione chirurgica. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha rivelato ai compagni di soffrire per una cisti e che la produzione del reality show gli avrebbe concesso di lasciare temporaneamente il gioco per potersi operare.

Ancora non è stato stabilito se il 27enne lascerà il bunker di Cinecittà nelle prossime ore o tra qualche giorno. Non è chiaro neppure se riuscirà a rivedere Ginevra Lamborghini, che rientrerà nella Casa più spiata d’Italia per trascorrere qualche giorno in qualità di ospite dopo la squalifica di mesi fa per il caso Marco Bellavia (che, giustamente, si è indignato per questo rientro inaspettato!).

Di sicuro i problemi di salute di Antonino Spinalbese hanno rovinato i piani di Alfonso Signorini e gli altri autori del GF Vip, che speravano di movimentare le dinamiche del gioco con il rientro di Ginevra, che era molto legata ad Antonino. Anche se la Lamborghini ha precisato a Casa Chi che non ha alcuna intenzione di dichiararsi a Spinalbese, ma solo chiarire alcune cose in sospeso.

La malattia di Antonino Spinalbese

Prima di entrare al Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese ha raccontato su Instagram e a Storie Italiane di Eleonora Daniele di soffrire di una malattia autoimmune. Una scoperta fatta la scorsa estate, quando la figlia Luna Marì aveva solo pochi mesi.

Tramite una serie di analisi ed esami specifici, Antonino Spinalbese ha scoperto di avere il pancreas di un anziano. Una sindrome che oggi riesce a gestire grazie ad un’alimentazione corretta e allo sport e, ovviamente, all’amore della sua bambina, nata dal breve legame con Belen Rodriguez.

Prima di riuscire a riavere una vita normale, Antonino Spinalbese ha attraversato settimane difficili, dove era a digiuno e veniva alimentato solo da una flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Solo in un secondo momento è riuscito a integrare gli altri alimenti, tra cui i carboidrati.