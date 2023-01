Confronto in diretta tra i due ex fidanzati, durante il quale è uscito fuori il nome di un’altra donna che ha fatto parte della vita di lui

Luca Onestini e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 7 hanno un altro confronto in diretta, questa volta faccia a faccia. L’ex gieffina ha preso momentaneamente il posto di Sonia Bruganelli, la quale è attualmente negli Stati Uniti. Alfonso Signorini ha chiesto a Luca di approdare nello studio di Canale 5 proprio per avere questo confronto. Prima di dare il via a questo scontro faccia a faccia, dallo studio Soleil è passata subito all’attacco. Si è partiti dalle liti con protagonisti Luca e Nikita Pelizon.

Soleil si è subito schierata, già dalla scorsa puntata, dalla parte della gieffina. Va precisato che la Sorge e Onestini si sono conosciuti a Uomini e Donne, dove entrambi si sono fatti conoscere la prima volta. Luca ha scelto Soleil e poco dopo ha preso parte alla seconda edizione del reality show. Si sono lasciati proprio durante la prima esperienza dell’ex tronista nella Casa di Cinecittà. Soleil fuori si è avvicinata all’altro tronista del programma, Marco Cartasegna, con cui ha intrapreso una relazione.

Questo ha portato alla rottura tra Soleil e Luca. Negli anni la Sorge si è spesso lasciata andare ad attacchi e accuse nei confronti di Onestini e questa sera ha fatto altrettanto. L’ex tronista è approdato nello studio di Canale 5 e si è ritrovato di fronte a una Soleil decisamente in difficoltà. Infatti, in diversi momenti di questo confronto è sembrato proprio che non sapesse cosa dire.

“Lei ha fatto una marea di interventi, anche sua madre ha fatto un’intervista dicendo che a lei di me non fregava niente. Sei venuta qua tu per me o io per te?”, ha subito tuonato Luca nello studio del GF Vip 7. La risposta di Soleil non è tardata ad arrivare, anche se non è stata poi così scoppiettante. Anzi, l’ex gieffina ha più volte tentannato.

“Dicevamo Luca… Intanto le mie parole non penso ti siano state indifferenti. Partiamo così… Veramente, hai stufato. Ti ho dato l’ennesimo modo per emergere. Sono qui al posto di Sonia, sono capitata nell’ennesimo reality in cui ci sei tu. Ti ho lasciato al Grande Fratello e ti ritrovo qua. Tornando a noi, è inutile che fai questi saltimbanchi. Hai stancato con questi giochini. Fortunatamente in Casa se ne stanno accorgendo. Sei un manipolatore”

Alfonso Signorini ha chiesto a entrambi di spiegare da cosa è nato questo forte astio che c’è tra loro a distanza di anni. Onestini ci ha tenuto a precisare che, in realtà, gli attacchi sono sempre arrivati da parte di Soleil. Dopo di che, ha parlato delle questioni del passato, quando è avvenuta la rottura.

“Era il 2017, io purtroppo stavo con lei. Dopo due settimane, io entro nella Casa e questa mi tradisce con un altro. Sono i fatti non possiamo cambiare la storia. Lei chiude, io accetto la cosa. Io non l’ho mai nominata da nessuna parte”

Soleil è apparsa ancora in difficoltà e ha semplicemente dichiarato: “Sei un bugiardo pericoloso”. Ma Luca ha chiesto, appunto, alla Sorge di dire “qualcosa di sensato”. “La prima che ha tradito non sono stata io. Compravi i follower, anche tuo fratello”, ha così attaccato Soleil, facendo sorridere lo stesso Luca. Quest’ultimo, al contrario dell’ex gieffina, è apparso abbastanza tranquillo.

“Facciamole un applauso. Alfonso se vuoi possiamo andare avanti 5 giorni. Come andiamo? Io sono rilassato”, ha affermato sicuro di sé Onestini in studio. Soleil non è riuscita a trattenere il disappunto e ha di nuovo smentito il racconto di Luca: “Stai facendo una pessima figura. Sei un bugiardo. Io ti ho lasciato e poi mi sono messa con un’altra persona”.

Per Luca in questo modo la Sorge ha cercato di cambiare ciò che è davvero accaduto. “Lo vediamo quando esci”, ha esclamato a un certo punto Soleil. Onestini non ha trattenuto l’ennesima risata: “Cambiamo la storia. Per me lei non esiste. Lo vediamo quando esco? Mi minacci pure?”. La Sorge, a questo punto, ha tirato fuori il nome di Cristina Porta. “Saluti da Cristina, questa è una storia che a lui non conviene tirare fuori”.

Alfonso Signorini ha cercato di saperne di più, ma il discorso si è concluso così. Chi è questa Cristina? Si tratta dell’ex fidanzata di Luca. La donna ha lanciato gravi accuse a Onestini. Tra loro la scintilla è scoccata nel programma spagnolo Secret Story, dove a trionfare è stato proprio Luca. La loro storia d’amore è finita poco dopo la fine del reality.

Scontrandosi in uno show spagnolo con il fratello di Luca, Gianmarco Onestini, Cristina è decisamente esplosa. Qui ha parlato di mancate denunce che avrebbe dovuto fare a Onestini, che con lei avrebbe tenuto un comportamento molto grave. Non si sa di preciso cosa sia accaduto, ma di certo Alfonso Signorini cercherà di scovare la verità.