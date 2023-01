Non sono bastate le dichiarazioni su Putin, non contenta la nuova concorrente ha dichiarato di voler posare con l’arma da guerra

Dana Saber è uno dei concorrenti più controversi di questo GF Vip 7 e lo ha dimostrato in più occasioni, nonostante sia nella Casa da pochissime settimane. Non solo ha cominciato a litigare con mezza Casa già nei primi giorni, presentandosi come una scheggia impazzita nel gruppo, ma ha avuto anche delle uscite poco piacevoli. E poco condivisibili. Uscite per le quali forse non potrebbero esserci provvedimenti, ma che non piacciono al pubblico anche perché pronunciate in periodo di guerra.

Già nei primi giorni nella Casa è stata protagonista di una polemica. In quella occasione ha dichiarato apertamente e senza timore che il suo uomo ideale è Vladimir Putin. Affermazione pesante e anche grave per tanti, visto che è stato lui a scatenare la guerra in Ucraina. Già in quella occasione c’è stato un bel trambusto sui social, con persino utenti che ne chiedevano la squalifica. Un provvedimento estremo per quanto dichiarato in precedenza. Certo è che se si unisce quella frase a quella pronunciata ieri sera, e chissà quante ne pronuncerà ancora, allora il quadro della situazione cambia.

I Vipponi del GF Vip 7 hanno ricevuto un compito dagli autori: realizzare il calendario del 2023. Devono scegliere protagonisti e tema di ogni mese, realizzare il set e scattare la foto. E quale idea ha avuto l’ultima inquilina arrivata a Cinecittà? “Io vorrei vedermi in un’immagine con un kalashnikov. Vestita da militare”, queste le sue parole. Dana Saber vorrebbe posare con un kalashnikov. Un’idea… particolare, non c’è che dire.

Tra l’altro non ha scelto un’arma a caso, ma una delle più letali. Dana Saber ha elogiato Putin e poserebbe con un kalashnikov: cos’altro dovrà dire prima di essere almeno ripresa in confessionale? Le regole valgono per tutti, i cattivi esempi possono darli tutti ed è impensabile che una concorrente che fa liberamente riferimenti alla guerra non venga neanche ripresa. Non è detto che un rimprovero la riporti sulla retta via, ma un tentativo non guasterebbe.

Le reazioni dei Vipponi alla frase di Dana Saber? Molti sono rimasti in silenzio, forse basiti. Antonella Fiordelisi era seduta accanto a lei, ha assunto un’espressione sbigottita e ha portato una mano alla faccia. Probabilmente nascondendosi per l’imbarazzo al posto della sua amica Dana. Nel video si sente anche il commento ironico di Nicole Murgia: “Eh, che te dona, sì”. Nikita Pelizon ha continuato a parlare ignorando la cosa, o forse non ha sentito. Su Twitter invece c’è stata la polemica, che va avanti ancora oggi. Eppure c’è chi voterà in questo televoto Dana come preferita solo per andare contro Oriana Marzoli…

“Io vorrei vedermi in un’immagine con un Kalashnikov: giustizia militare haha” @GrandeFratello ma tutto a posto? #gfvip pic.twitter.com/cA7us7hZYw — GFVip Talk ???????? (@frac933) January 3, 2023

Dana Saber litiga con Edoardo Donnamaria nella notte al GF Vip 7

Nel frattempo, stanotte Dana ha litigato furiosamente con Edoardo Donnamaria. Erano in cucina quando la Saber ha iniziato a lanciare frecciatine a Edoardo, che ha retto fino a un certo punto e poi ha sbottato. Anche perché si è sentito dare ancora una volta del “cane”, ma stavolta di Oriana e non di Antonella. Quest’ultima ha assistito a tutto in silenzio, senza intervenire come quando invece è stata Oriana a chiamare “cane” Donnamaria. Questi alcuni passaggi di Dana contro Edoardo:

“Ti ho dato del cane di Oriana, ho fatto bene. Fai ridere. Hai il cervello? Sei uno scienziato della Casa. […] Tu sei un cane, è un dato di fatto. Ipocrita, sei piccolo e scienziato non lo sei, non fare il fenomeno con me abbassati. Sei patetico”

E ha proseguito accusando Edoardo di essere al GF Vip perché non potrebbe fare altro. Lei, al contrario, fuori pare sarebbe piena di lavori e se uscisse non le cambierebbe nulla. Dana ha insultato in arabo Edoardo, che non comprendendo i termini ha risposto: “Nel dubbio, a tu zia”. A tutti gli altri insulti invece ha risposto così: