Ennesima brutta pagina di televisione firmata Grande Fratello Vip. D’altra parte quando si riprendono 24 ore delle persone, tra le quali in alcune ci sono evidentemente delle lacune circa il funzionamento reale del mondo e circa la conoscenza delle basi sociologiche e storiche, è inevitabile che venga a volte offerto uno spettacolo dimenticabile. Al GF Vip 7, da qualche giorno, una persona sta spiccando, non in positivo, per alcune dichiarazioni agghiaccianti. Trattasi di Dana Saber. La modella di origini marocchine, nelle scorse ore, si è resa protagonista di una serie di frasi dedicate a Valdimir Putin alquanto controverse, per usare un eufemismo. “Putin è il mio uomo ideale”, ha chiosato. Quindi ha aggiunto un’altra serie di complimenti indirizzati al presidente russo. Forse alla Saber sfugge il fatto che lo ‘Zar’ è il principale artefice del massacro che sta avvenendo da mesi in Ucraina, in cui continuano a morire soldati e civili, tra cui donne e bambini.

Dana, a colloquio in veranda con Attilio Romita e Sarah Altobello, ha rivelato di provare una vera e propria ammirazione per Putin. “È il mio preferito. Io lo amo. Se mi chiedi chi è il mio uomo ideale, dico lui!”, ha sottolineato per rendere bene l’idea di quanto sia affascinata dal numero uno del Cremlino. A questo punto Romita ha raccontato di essere stato in una sua residenza privata in Texas. La modella è stata ancor più stimolata a lanciarsi in elogi indirizzati al leader russo: “Com’è lui? Raccontami, io lo amo, è lui il mio uomo”.

Ondata di indignazione

I video relativi alle frasi su Putin, in un amen, hanno iniziato a circolare sui social e a provocare un’ondata di indignazione tra gli utenti. Superfluo spiegare perché tali filmati abbiano spinto tantissimi internauti a criticare la modella. Molti coloro che hanno chiesto che contro la donna vengano presi seri provvedimenti. Altrimenti detto, una marea di ‘cinguettii’ su Twitter hanno chiesto la squalifica immediata. C’è chi reputa che simili esternazioni siano assai più gravi di un’imprecazione (vedi il caso Riccardo Fogli). E chi ha ricordato che Clizia Incorvaia fu cacciata per aver dato del “Buscetta” ad un altro concorrente.

Dana a Sarah: -“Il mio preferito lo amo, se mi dici chi è il tuo uomo ideale ti direi Putin” CHE IMBARAZZO ????#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/z0urNJiNQH — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 22, 2022

Grande Fratello Vip 7, perché le frasi di Dana Saber sono di una gravità inaudita

In effetti, se si pongono sul piatto di un’ipotetica bilancia le dichiarazioni della Saber, la gravità delle parole pronunciate, alla luce del determinato periodo storico che il mondo sta attraversando, è inaudita. Qualcuno intervenga. Perché un conto sono i teatrini amorosi di corna vere o presunto (e chi se ne frega di quelle), un altro conto è trasmettere immagini di una persona che inneggia a un signore che sta minando le basi dei valori della società occidentale, macchiandosi di crimini di guerra atroci e di altre nefandezze indicibili.