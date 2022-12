GF Vip, Dayane una furia contro Dana: rabbia tra sfogo e stangate

Il Grande Fratello Vip 7 ha accolto nuovi concorrenti e tra questi c’è Dana Saber. Dayane Mello però ha deciso di intervenire, lasciandosi andare a uno sfogo contro la nuova arrivata. Sembra proprio che quell’amicizia speciale che le aveva unite diverso tempo fa sia giunta al capolinea. Almeno questo è ciò che si può intuire attraverso le Storie pubblicate nelle scorse ore da Dayane sul suo profilo ufficiale di Instagram e, in seguito, cancellate. Sebbene l’ex gieffina brasiliana abbia successivamente eliminato questo sfogo, ormai le sue parole hanno già fatto il giro del web.

Dayane Mello e Dana si conoscono da tempo. La Saber è la ragazza che fu fotografata insieme alla modella brasiliana per le vie di Milano mentre si scambiavano baci passionali. In loro compagnia c’era anche Soleil Sorge, che insieme a Pierpaolo Pretelli sostituirà Sonia Bruganelli in studio, la quale sarà assente per due puntate. Dunque, sarà interessante scoprire cosa ne pensa anche lei del percorso, appena iniziato, di Dana nella Casa. Nel frattempo, a esporsi ci ha pensato la Mello.

Dayane furiosa si è lasciata andare a un duro sfogo, che ovviamente non è passato inosservato. Ciò sta accadendo mentre Dana Saber al GF Vip 7 è al centro dell’attenzione per via degli scontri accesi che solo dopo due giorni l’hanno vista protagonista e che hanno generato non poche polemiche. Oggi la Mello chiede di non essere più citata all’interno della Casa di Cinecittà.

“Ognuno doveva fare il proprio percorso di vita e di lavoro e togliere dalla bocca il mio nome. Certamente ho fatto anche il mio percorso con tanto di sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguale a me, ma devi nascere con l’essenza giusta. Io amo quello che sono e poi l’ho fatto anche vedere a tutti”

Queste le prime parole condivise da Dayane nelle scorse ore su Instagram. Lo sfogo della brasiliana non è finito così. Infatti, ha continuato a parlare del fastidio provato nel vedere alcune persone tentare di farsi pubblicità con il suo nome.

“La gente non toglie il mio nome dalla bocca per farsi pubblicità. Basta fatevi il ca..o vostro di vita, lasciatemi in pace. Sono veramente fortunata ad avere delle persone che mi proteggono e mi rispettano. Non è mai troppo tardi per capire le cose. Per fortuna ho fatto una grande pulizia sulle amicizie nella mia vita”

Più volte Dana nella Casa di Cinecittà pare abbia parlato del suo rapporto con Dayane, cosa inevitabile. D’altronde la modella venezuelana è approdata nel reality come la ragazza che baciò con passione la Mello per le vie di Milano. Di sicuro, alla brasiliana non sarà rimasto un bel ricordo della loro amicizia, visto come si è appena esposta.

Non è la prima volta che Dayane si lascia andare a uno sfogo riguardante questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Di recente, per smentire la sua presunta partecipazione al programma, la Mello non è riuscita a trattenere il suo disappunto.