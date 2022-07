Dayane Mello, baci bollenti con una modella: la ‘trovata’ cade nel ridicolo

In compagnia di Soleil Sorge, la showgirl brasiliana dà vita a uno spettacolo per le vie di Milano che crea non poche polemiche

Dayane Mello in giro per Milano con Soleil Sorge e la modella Dana Saber dà decisamente spettacolo. Avrà ottenuto le attenzioni che cercava nel mondo del gossip, ma la sua trovata è indubbiamente un fallimento. Infatti, nessuno crede minimamente che tra le due sia in corso una relazione amorosa, se questo era il suo intento. Anzi, sui social network è possibile notare tantissimi commenti negativi. C’è chi ha intuito che questi baci passionali tra Dayane e Dana fossero forzati dalla presenza delle telecamere. Ma cos’è successo?

In queste ore, Whoopsee ha condiviso su Instagram un video che ritrae la Mello per le strade di Milano in compagnia della modella e di Soleil Sorge, con cui condivide un’amicizia ormai da tempo. Il portale le ha beccate durante questa passeggiata, durante la quale Dayane e Dana hanno deciso di attirare completamente l’attenzione su di loro. Ma se si aspettava che gli utenti sui social si sarebbero incuriositi di fronte ai suoi baci passionali con Dana si sbagliava. Per ora si fanno notare solo coloro che si dicono disgustati da tali immagini.

Attenzione, però, questo accade non perché due donne si stiano baciando, ma per il semplice fatto che l’impressione che danno è quella di voler solo attirare le telecamere. A un certo punto della passeggiata, è possibile vedere Dayane baciare con passione, mostrando spesso la lingua, la modella che sta al gioco. Queste immagini, anziché generare curiosità, fanno nascere una vera e propria polemica sui social network, con una valanga di commenti negativi che non finiscono più.

“Cose forzate dalle telecamere”, “Che ridicole”, “Imbarazzanti”, “Che pena”, “Viva la spontaneità”, “Cosa non si fa per un po’ di soldi”, “Squallore unico”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti che è possibile leggere sotto il video in questione. C’è chi poi crede che in realtà Dayane Mello, così facendo, stia offendendo le donne che si amano davvero e lottano per il loro amore.

“Come si fa a dare spazio a tutto ciò? Mi imbarazza questa ostentazione del nulla”, scrive qualcuno. C’è chi dà alla Mello dell’egocentrica, pronta a tutto pur di attirare l’attenzione su di sé. Al contrario, questa volta, Soleil Sorge preferisce fare la ‘comparsa’, mostrandosi incredula di fronte al primo bacio infuocato tra le due e continuando a passeggiare a fianco a loro.

Dayane viene ora accusata di aver avuto un comportamento del tutto forzato e senza alcun senso. Ma chi è Dana Saber? Si tratta di una modella, di cui ancora si sa molto poco, classe 1993.