Dayane Mello tornerà al Grande Fratello Vip? Finalmente è arrivata la sua risposta, anche se potrebbe non essere quella definitiva. Diciamo pure che Dayane non si è distinta nella quinta edizione per la sua coerenza: spesso ha detto A e dopo due giorni ha detto B. Potrebbe cambiare idea, insomma, per cui sempre meglio prendere con le pinze ciò che ha detto a proposito del suo ritorno nella Casa. Sembra convinta, ma mai dire mai. Inoltre le sue parole potrebbero essere giunte per un motivo ben preciso: depistare il pubblico e puntare sull’effetto sorpresa. E sarebbe sì una sorpresa: bella per i suoi fan che sarebbero contenti di rivederla, brutta per chi invece non prova una particolare simpatia nei suoi confronti.

Nei giorni scorsi è spuntata persino la data d’ingresso di Dayane, ma oggi lei hai fornito una verità opposta. In una diretta su Instagram, infatti, Dayane Mello ha smentito il suo ritorno al GF Vip. Pare non ne voglia proprio sapere e per un motivo ben preciso: è tutta colpa del cast. La modella ha svelato di aver smesso di guardare l’edizione in corso a causa di ciò che è successo con Marco Bellavia e non solo. Ne ha avuta una per tutte, anche per gli autori!

In particolare non è d’accordo con il trattamento – di lusso – riservato a Ginevra Lamborghini. Di solito chi viene squalificato non partecipa in studio alle puntate. Ginevra non solo c’è, ma è anche protagonista ancora. Dayane Mello ha demolito la presenza di Ginevra Lamborghini al GF Vip:

“L’hanno tolta dal programma ed è ancora lì che parla. Non capisco il senso. Puntate basate sul nulla. Ha avuto la squalifica per un motivo così grave e le danno ancora spazio, sta lì a parlare parlare parlare. Mi sembra eccessivo, è per questo che non lo guardo più. Sta lì a parlare di una cosa che non esiste, di Antonino che non è mai stato suo”

Secondo la modella, e non solo secondo lei, Ginevra non dovrebbe essere presente in studio al pari di tanti altri squalificati. Ci sono state squalifiche per cose meno gravi eppure in quei casi non sono state fatte eccezioni. È chiaro che Alfonso Signorini puntasse molto su Ginevra in questa edizione, ma forse così è troppo. Anche Dayane non ha nascosto di comprendere che la Lamborghini potesse essere una potenziale protagonista, ma darle tutto questo spazio è troppo: “Tutte le puntate concentrate su Ginevra e Antonino, ha rotto anche un po’. E quindi usiamo un po’ la creatività autori, eh? Anche basta, va bene così”.

Ma alla modella non piace gran parte di questo cast, a dire il vero. Ed è per colpa loro che avrebbe rifiutato di tornare nella Casa. Esatto, proprio così: Dayane Mello ha rifiutato il GF Vip 7 per colpa dei concorrenti. Queste le sue parole:

“Chiariamo questa cosa qua. Non lo faccio, semplicemente per una cosa mia. Ho provato delle sensazioni nelle settimane scorse… Magari ho ricevuto richieste di andare al GF Vip ma non voglio. Non voglio mischiarmi a questo cast, a queste persone, perché hanno fatto danni a tante persone lì dentro a oggi. Se non ci fossero queste persone dentro, se avessero più tatto, poi sembrano tutti dei personaggi nessuno sembra vero. Vogliono copiare protagonisti delle altre edizioni. Io non c’entro nulla in questa edizione”

Ha avuto anche la sensazione che gli autori la volessero per “tappare i buchi” e non le va proprio giù. Dunque Dayane Mello non tornerà al Grande Fratello Vip 7: “Sono felice di questa scelta, state tranquilli: io non entro al GF”. Gli autori desisteranno o proveranno a convincerla in tutti i modi?