I nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 7 potrebbero essere più vicini del previsto. Oggi è spuntata fuori una data, presunta, per il ritorno di uno dei concorrenti più discussi delle ultime edizioni. E tutto ciò che arriverebbe insieme a lei. Sì, si tratta di una lei ed è un nome già spuntato nei giorni scorsi. Nel nuovo appuntamento di Casa Pipol, infatti, Gabriele Parpiglia e la sua squadra hanno parlato di nuovo dei possibili nuovi concorrenti del GF Vip 7.

Tra questi potrebbe esserci Dayane Mello, come già spuntato in precedenza insieme ad altri nomi. Oggi è saltato fuori quando dovrebbe o potrebbe fare il suo ritorno nella Casa e si parla del 7 novembre. Molto presto, insomma. In realtà Parpiglia ha invitato a tenere ben presente che è già successo in passato che un ingresso saltasse all’ultimo minuto. Ha fatto i nomi di Giulia Cavaglià e di Giulio Raselli come esempi, e in effetti erano anche in quarantena ma poi non se ne è fatto nulla.

Di sicuro Dayane porterebbe non poco scompiglio nella Casa. Anche se il cast attuale non ha bisogno di aiuto nel creare dinamiche: stanotte ci sono state urla e forti litigi. Con la Mello, però, tornerebbe in ballo anche il problema voti dal Brasile e gli spettatori che non sono dalla parte di Dayane si sono già messi le mani nei capelli. Dayane Mello entrerà al GF Vip 7 o non entrerà? Si può solo attendere per averne certezza.

C’è stata anche una smentita: Teresa Langella non sarà una concorrente del GF Vip 7. Questo almeno è quanto appreso dalla squadra di Casa Pipol. Lei invece sarebbe stata una novità nella Casa e il suo carattere ben si sposa con un reality show. Potrebbe esserci un altro ritorno di un ex concorrente molto amato: Luca Onestini. Lui era già in trattativa l’anno scorso ma non se ne fece nulla per la presenza nel cast dell’ex Soleil Sorge.

Infine tra i possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7 è stata confermata ancora una volta Helena Prestes. Lei è l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese, e chissà se sarebbe felice o meno di convivere con lei. Anche Nikita conosce molto bene Helena: ha fatto coppia con lei a Pechino Express. Il caratterino della modella brasiliana è tutto un dire, sarebbe un valore aggiunto ai fini delle dinamiche ma sarebbe curioso vedere come reagirà chi la conosce già.