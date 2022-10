GF Vip, notte di fuoco tra urla e paura: regia censura ma l’audio c’è!

Al Grande Fratello Vip 7 i concorrenti hanno appena trascorso una notte davvero turbolenta tra urla e pianti. Il tutto è accaduto subito dopo la puntata, secondo quanto si legge su Biccy, e lo scontro si è acceso tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Addirittura la regia si è ritrovata costretta a censurare la lite, ma i telespettatori hanno avuto comunque modo di ascoltare tutto! Lo scontro è partito da Amaurys, il quale ha perso completamente le staffe con Charlie.

“Sei un falso di m…a! Non ti avvicinare!”, ha urlato Perez, scatenando la sua furia contro Gnocchi. Le telecamere hanno inquadrato altrove non appena gli animi si sono accesi. Il pubblico che ha seguito la notte nella Casa di Cinecittà dopo la decima puntata ha sentito le urla dello sportivo. “Tu parli solo di ca…e Charlie! Mi hai rotto il c..o, non ti avvicinare! Mi hai rotto il ca..o!”.

Ma come ha preso inizio questa furiosa lite al GF Vip 7 tra Amaurys e Charlie? I gieffini si trovavano in giardino per discutere su quanto accaduto con Marco Bellavia. Dopo qualche minuto, ecco che Perez è rientrato in casa e ha iniziato a urlare contro Gnocchi. La regia stava inquadrando il giardino quando improvvisamente i gieffini in giardino hanno sentito le urla e sono corsi dentro.

“Oddio Ama, che sta succedendo, calmati!”, ha detto qualcuno. Poco dopo, gli autori hanno chiamato entrambi i concorrenti in confessionale. In seguito, Charlie Gnocchi ha spiegato a Luca Salatino e Antonino Spinalbese i motivi che avrebbero generato la furia di Amaurys. Sembra che Perez non abbia apprezzato il fatto che il comico abbia chiesto ai suoi coinquilini di non parlare più di Marco Bellavia.

“Mi avrebbe picchiato”, pare abbia poi confessato Gnocchi sulla furia di Amaurys. Il video è chiaramente diventato subito virale su Twitter. Nel frattempo, Perez si è sfogato con Nikita Pelizon.

“Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo. Sono argomenti che non transigo. I miei principi li difendo a spada tratta. Che non venisse a parlarmi Charlie, io so benissimo chi sono, non mi interessa se sono al Grande Fratello. Io non so recitare. Io a questo tema ci tengo tantissimo: lo sanno i miei figli e gli ospedali, non può venire a intromettersi”

Charlie è, invece, convinto che da ormai diversi giorni Amuryz ce l’abbia con lui.

Per me è l'uccello che sembra stia assistendo alla litigata sussultando a ogni imprecazioni di Amaurys #GFvip pic.twitter.com/Gyy13apwkw — Sometimes_C (@sometimes_c) October 21, 2022

GF Vip 7, la paura di Carolina Marconi per le urla di Amaurys Perez

Questo furioso scontro ha scosso inevitabilmente la Casa di Ciinecittà. Carolina Marconi si è subito messa in mezzo ai due concorrenti per calmarli. Le urla di Perez, però, hanno provocato una triste reazione in lei. Infatti, in piena notte Carolina non ha trattenuto le lacrime e ha riservato al nuotatore non pochi rimproveri.

La Marconi ha raccontato di aver vissuto sia violenze fisiche che verbali in passato e quei brutti momenti le sono tornate in mente quando ha sentito un uomo urlare.

“Tu e Charlie siete stati violenti. Non voglio andare contro di te. Adesso stai usando un altro tono, ma quello di prima era esagerato. Sono una donna di 44 anni che riconosce la voce e ha subito tanto. Fidati che mi hai fatto impressione. Io ho vissuto violenze fisiche e verbali. Ho detto per te ‘modera i toni’. Per questo ho detto che sei stato violento e aggressivo. Io ti voglio tanto bene, ma se tu vedi il video come parlavi…”

Amaurys ha subito cercato di consolare Carolina Marconi, dicendosi dispiaciuto.

“Ma io urlavo perché il signor tuttologo è arrivato a dirmi di cosa devo o non devo parlare. Ma chi ca..o sei? Non è la prima volta che lo fa. Questo ti manda a fare in c..o e dopo due giorni ti dice che ti vuole bene”

Grande Fratello Vip, Marco Bellavia: Wilma Goich furiosa

Nel corso della decima puntata, di giovedì 20 ottobre 2022, Marco Bellavia ha fatto ritorno nella Casa di Cinecittà, ma solo per avere un confronto con i suoi ex coinquilini. Il mental coach si è lasciato andare a un lungo e profondo discorso, che però sembra non essere stato apprezzato da Wilma Goich. Quest’ultima ha ammesso nella notte che “questa cosa di Marco mi ha fatto male”.

In particolare, non ha trovato giusto che Bellavia sia tornato nella Casa per accusare tutti. Al contrario, Nikita ha visto le cose per come sono davvero e ha esposto il suo pensiero.

“Guardate che la gente vede da casa, sa benissimo chi e cosa ha detto. Era una cosa da subire in gruppo e oggi hanno chiuso il cerchio”

Edoardo Donnamaria si è trovato d’accordo con il discorso di Nikita, ritenendo che Marco non è stato per nulla aggressivo con loro.