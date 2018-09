Nicolò contro Andrea Celentano: “Ecco perché sei tornato con Raffaela”

Nicolò Ferrari contro Andrea Celentano: il tentatore difende Teresa Langella

Nicolò Ferrari commenta la puntata del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi, in particolare parlando di Andrea Celentano e Raffaela Giudice. L’ex corteggiatore accusa i due di aver scaricato tutte le colpe su Teresa Langella per quanto accaduto a Temptation Island. Invece, secondo Nicolò, il Celentano non avrebbe la dignità di ammettere che era realmente preso dalla nuova tronista, la quale però gli ha dato il due di picche. Proprio per questo motivo, il Ferrari commenta, Andrea sarebbe tornato tra le braccia di Raffaela. Questa non è la prima critica che il tentatore fa nei confronti del Celentano. I due, qualche giorno fa, hanno iniziato una vera e propria guerra social. Nel corso della prima puntata di Temptation Island Vip, Andrea ha fatto intendere su Instagram la sua disapprovazione riguardo il comportamento di Nicolò con Nilufar Addati nel villaggio delle fidanzate. Da qui è iniziata una guerra social tra i due, che ora è proseguita con queste ultime dichiarazioni del Ferrari.

L’ex corteggiatore di Nilufar rivela che secondo lui Teresa è una brava ragazza e non una gatta morta. Nicolò ricorda quando la Langella fece un passo indientro con Andrea, nel villaggio. “Non vi giudico”, rivela nei video il Ferrari riferendosi al Celentano e a Raffaela. Quest’ultima si è mostrata abbastanza irritata di fronte a Teresa. Intanto, per la nuova tronista arriva una frecciatina da parte di Martina Sebastiani. L’ex fidanzata di Gianpaolo Quarta ha condiviso sulle sue Storie di Instagram la foto che vede la Langella mordere il lato b di Andrea. Con questo, Martina pare abbia voluto sottolineare come Teresa, durante il reality, abbia più volte provocato il Celentano.

Nicolò Ferrari furioso con Andrea Celentano: “Hanno scaricato il barile su Teresa Langella”

Nicolò intanto appare nei video abbastanza infastidito. Proprio dopo aver seguito la puntata, il Ferrari decide di esprimere la sua opinione rivelando apertamente di non essere d’accordo con l’atteggiamento tenuto dalla coppia nei confronti di Teresa. In studio il confronto è stato abbastanza pacifico, ma si avvertiva una forte tensione.