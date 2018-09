Teresa Langella: Martina di Temptation Island contro la tronista

Martina Sebastiani ironizza sulla timidezza della tronista Teresa

Nell’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, abbiamo potuto assistere al confronto tra Andrea Celentanto, la sua fidanzata Raffaela Giudice e l’attuale tronista Teresa Langella. I tre ex concorrenti di Temptation Island hanno avuto un leggero battibecco su quel che è stato tutto il loro percorso all’interno del programma estivo. Il tutto è avvenuto in maniera abbastanza tranquilla, infatti non ci sono state offese nè da una parte nè dall’altra. Forse perchè ognuno è, ormai, andato per la propria strada e quel che è stato ormai riguarda solo il passato. Ma, se eclatanti discussioni sono mancate nello studio, ecco che ci ha pensato Martina Sebastiani a mettere un pò di benzina sul fuoco.

Su Instagram la Sebastiani parla di Teresa

Martina, ex partecipante e, oggi, amica di Raffaela, appena dopo la messa in onda della puntata, ha postato delle Instagram stories abbastanza pungenti e dirette. Nella prima storia, Martina fotografa Teresa in compagnia del corteggiatore Patrizio, al quale, durante l’esterna, la stessa tronista ha parlato della sua timidezza. A questo punto, il commento della Sebastiani è: “Timidaahahahahahaahahahah“. Visti i precedenti e l’avvicinamento avuto nei confronti del fidanzato di Raffaela, si direbbe proprio che Martina non crede alle parole della Langella.

Come risponderà Teresa Langella all’ironia di Martina?

Nella seconda storia, Martina si diverte a riprendere un fermo immagine di Temptation Island che, ritrae Teresa in un atteggiamento molto ravvicinato nei confronti di Andrea. E, riferendosi a Raffaela scrive: “Amò ma come fai a non capire che lei ha rafforzato il vostro rapporto? A volte non ti capisco”. Il tutto ovviamente accompagnato da tantissima ironia. Insomma, un comportamento, quello di Martina, che ha l’esatto sapore di una grandissima presa in giro per Teresa. La tronista avrà modo di rispondere alle due amiche?