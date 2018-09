Teresa Langella nuova tronista: “Nel mio passato una storia tormentata”

Teresa Langella tronista di Uomini e Donne parla della storia tormentata con il suo ex fidanzato

Teresa Langella è la nuova tronista di Uomini e Donne, insieme a Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Mara Fasone. Non si tratta di un volto sconosciuto al pubblico di Canale 5. Infatti, ha già preso parte al programma nel ruolo di corteggiatrice e si è fatta notare nella passata edizione di Temptation Island come tentatrice. Maria De Filippi ha scelto di dare un’altra opportunità a Teresa di trovare l’amore. La Langella era convinta, qualche tempo fa, di aver trovato l’amore a fianco di un uomo più grande di lei. A Uomini e Donne Magazine, Teresa racconta di aver vissuto una storia d’amore molto importante, ma anche abbastanza travagliata. Questa relazione l’ha portata a una convivenza di ben due anni e mezzo, che però è finita male, come lei stessa dichiara. Per amore la nuova tronista è disposta a tutto. Infatti, in passato ha preso delle scelte importanti per essere felice a fianco del suo ex compagno.

In particolare, Teresa racconta di essersi trasferita a Milano per stare insieme a un uomo di 33 anni con una figlia. Una storia d’amore travagliata, che l’ha costretta a vivere una situazione complicata che non è riuscita a gestire nel migliore dei modi. Le cose tra loro non andavano proprio bene, soprattutto perché la famiglia di Teresa non aveva alcun rapporto con il 33enne. La Langella voleva qualcosa di più, voleva portare il 33enne ad amare tutto ciò che riguardava la sua realtà. Proprio per quanto ha passato, ora non ha alcuna intenzione di “scendere a compromessi sentimentali pur di tenere al mio fianco una persona per la paura di perderla”.

Teresa Langella sicura di ciò che vuole: “Non voglio accontentarmi”

Teresa è sicura di ciò che vuole e sa bene quale uomo potrebbe essere adatto a lei. Oltre ciò, la nuova tronista annuncia: “Ho capito che non voglio accontentarmi”. La Langella non cerca solo le farfalle allo stomaco, ma qualcosa di molto più profondo e importante. La persona che starà al suo fianco non dovrà mai dimenticare di trattarla con rispetto. Inoltre, Teresa nel video di presentazione ha affermato di voler presto diventare mamma.