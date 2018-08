Uomini e Donne: Teresa Langella, ex tentatrice di Temptation Island, è la nuova tronista

Ora c’è la conferma: Teresa Langella è la nuova tronista di Uomini e Donne! La cantante napoletana è stata scelta dalla redazione di Maria De Filippi dopo l’esperienza di qualche anno fa da corteggiatrice e la recente partecipazione a Temptation Island. Dove ha ammaliato con astuzia e intelligenza il giovane Andrea Celentano, tornato poi tra le braccia della fidanzata Raffaela Giudice. Teresa, nel video di presentazione per il Trono Classico, ha spiegato che è in cerca in un amore grande, intenso, dopo aver sofferto in passato per alcune delusioni sentimentali. L’artista neomelodica è alla ricerca dell’anima gemella, quella con la quale costruire una famiglia. Un sogno che la Langella cova da sempre e che spera di realizzare proprio grazie al programma di Canale 5.

“Ci penso spesso, voglio una casa, un marito e un figlio”, ha detto tra le lacrime Teresa Langella. L’ex corteggiatrice di Leonardo Greco e Andrea Angelini vuole amare ed essere amata. Sogna la favola, quella capace di farle venire i brividi. Inoltre la 26enne è molto legata – come spiegato nel corso della registrazione di Uomini e Donne – alla sua famiglia. “A una serata in discoteca preferisco una pizza con mamma e papà”, ha confidato la Langella.

Uomini e Donne: che lavoro fa Teresa Langella

Prima di essere una tronista, Teresa Langella è un’artista. È una modella, una cantante e un’attrice. Lo scorso anno è stata ingaggiata per un piccolo cameo in Sotto copertura, la fiction Rai che ripercorre la cattura del boss dei casalesi Michele Zagaria e con protagonista Alessandro Preziosi. La partenopea è comparsa nella fiction Rai con la sua canzone Trattarmi Male, di cui vi mostriamo il video ufficiale.