Temptation Island, Teresa Langella: chi è la tentatrice di Andrea Celentano

Temptation Island: chi è la tentatrice Teresa Langella

Teresa Langella si è fatta subito notare tra le tentatrici della nuova edizione di Temptation Island. La ragazza napoletana ha conquistato con uno sguardo Andrea Celentano, il fidanzato di Raffaela Giudice. Ma chi è Teresa Langella? In realtà è un volto noto agli appassionati dei programmi di Maria De Filippi. In passato la Langella ha infatti partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Un’esperienza che Teresa ha ripetuto ben due volte! Nel 2010, quando aveva appena 18 anni, ha provato a corteggiare Leonardo Greco ma è stata poi scartata mentre l’anno dopo è tornata nel programma per cercare di conquistare il cuore di un altro tronista, Andrea Angelini. Anche in questo caso Teresa ne è uscita sconfitta visto che il giovane ha preferito approfondire la conoscenza con altre ragazze e in particolare con Perla Cupini.

Il lavoro di Teresa Langella: modella, cantante e attrice

Da Uomini e Donne a Temptation Island il passo è breve e non è stato difficile per Teresa – vista la sua avvenenza fisica e il suo carattere esuberante – entrare nel cast del programma condotto da Filippo Bisciglia. La Langella lavora come cantante neomelodica: a Napoli è molto conosciuta per le sue performance musicali. Ma Teresa si dà da fare pure come modella e attrice. Lo scorso anno è stata ingaggiata per un piccolo cameo in Sotto copertura, la fiction Rai che ripercorre la cattura del boss dei casalesi Michele Zagaria e con protagonista Alessandro Preziosi. La partenopea è comparsa nella fiction Rai con la sua canzone Trattarmi Male, di cui vi mostriamo il video ufficiale.

Teresa Langella: il suo ex fidanzato è Michael

Nel 2014 Teresa ha avuto una relazione con il modello Michael, ex Mister Italia nonché ex fidanzato di Lory Del Santo. Ma tra i due non è durata molto, tanto che oggi la Langella è rigorosamente single.