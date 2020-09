Nicoletta Mantovani, come è nata la storia col fidanzato Alberto: retroscena

Nicoletta Mantovani, 50 anni, è pronta a convolare a nozze con Alberto, l’uomo d cui si è perdutamente innamorata dopo essere rimasta vedova del compianto Luciano Pavarotti, sposato il 13 dicembre 2003 (undici mesi prima da lui ha avuto una figlia, Alice) con una indimenticabile cerimonia nel teatro Comunale di Modena, alla presenza di Bono, Zucchero Fornaciari, Ligabue e molti altri artisti. Il tenore si è poi spento nel settembre del 2007. Nicoletta ha trascorso parecchi anni da single, salvo poi incontrare Alberto con cui si sposerà a breve, in chiesa. Una scelta a cui la Mantovani tiene particolarmente, come ha spiegato di recente al magazine Chi.

Nicoletta Mantovani: chi è il futuro marito Alberto

Alberto è una persona molto riservata, così come lo è Nicoletta. Infatti, oltre a sapere che i due convoleranno a nozze, si sa poco altro, soprattutto del futuro sposo. Una cosa è certa: ha letteralmente fatto capitolare l’ex moglie di Pavarotti. Altra cosa che è stata resa pubblica è che il colpo di fulmine è scattato a casa di un’amica comune. Una cena, una parola tira l’altra, un incontro e poi un altro… E un altro ancora e così via… Fatto sta che i due non si sono più persi di vista e sono stati ‘colpiti e affondati’ dalle frecce di Cupido. Travolgente passione che subito ha fatto optare alla coppia per le nozze. Anche il lockdown ha dato una spinta. La Mantovani, al magazine diretto da Alfonso Signorini, ha confessato che la quarantena ha fatto comprendere a entrambi quanto siano importanti l’un per l’altro. “Una voglia matta di farlo”, ha aggiunto la 50enne in riferimento al matrimonio, spiegando che il rito si svolgerà in chiesa.

Nicoletta Mantovani: “Per me è importante sposare Alberto in chiesa”

“Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Lo faremo a Bologna in settembre, in una chiesa speciale per me, piena di significato”. Così Nicoletta sulla scelta di unirsi con il rito cattolico ad Alberto. Come sopra detto di quest’ultimo poco si sa, se non che è mediamente alto, brizzolato e sfodera una barba curata. Di professione, manager d’azienda. Non resta che attendere il lancio del riso. Il cuore della Mantovani, dopo il doloroso lutto provato per la perdita di Pavarotti, ha ricominciato a battere all’impazzata. Viva gli sposi.