Ema Stokholma rimuove i tatuaggi: ecco perché lo sta facendo

Ema Stokholma ha messo delle stories mentre si sottopone al trattamento per rimuovere i tatuaggi. In un post ha poi spiegato il motivo della sua decisione, già anticipato un po’ di tempo fa.

La speaker radiofonica già quando aveva partecipato a Ballando con le stelle, aveva confessato di sentirsi a disagio con tutti quei tatuaggi. Ora ha spiegato che sta facendo dei trattamenti per rimuoverli, ma il percorso è molto più lungo di ciò che credeva. Bisogna fare molte sedute e qualche cicatrice resterà, nonostante ciò lei è convinta di questo cambiamento.

Ha infatti rivelato che il motivo è principalmente estetico: non si piace più. La speaker è conosciuta per essere tempestata di tatuaggi, sembra quindi impossibile che li riesca a togliere tutti, ma lei vorrebbe. Si è pentita di aver modificato e colorato così tanto il suo corpo e vuole provare a tornare indietro nonostante ci vogliano tanti soldi e pazienza. Il tutto secondo lei dipende da un “cambio di gusti“. Mentre prima, quando era più piccola, aveva la passione per i disegni indelebili sul corpo, ora non la pensa più così e vorrebbe provare a rimediare.

Ma ovviamente non è una passeggiata, si tratta di un percorso molto lungo e soprattutto inizialmente la differenza non sarà percepibile. Ma questa volta l’ha accompagnata la sua amica Andrea Delogu, anche lei si è fatta rimuovere un tatuaggio sul braccio ed ha postato il video mentre soffre per il dolore.

Ema Stokholma e la fine della storia con Madonia

All’inizio dell’autunno Ema e Angelo Madonia si sono lasciati. La coppia si era conosciuta a Ballando con le stelle lo scorso anno. Il programma di Milly Carlucci fu galeotto. Poco dopo sono arrivate le presentazioni ufficiali e la ragazza è andata sin da subito d’accordo con le figlie del ballerino.

Poi è arrivata la convivenza, ma proprio mentre tutto sembrava che stesse andando a gonfie vele, c’è stato il colpo di scena. Lui ha dato l’annuncio a Ballando, mentre era in gara, l’anno seguente, con Paola Perego. Poi lei ha confessato le motivazioni.

Ciò che le ha fatto prendere la decisione drastica è stata “l’eccesiva possessività” di lui. Ema è abituata ad essere una donna libera e incominciava a sentirsi ingabbiata all’interno della relazione. Due caratteri che a lungo andare non potevano più andare d’accordo. Mentre lei pare che non abbia più avuto nessuna frequentazione. Lui, pochi giorni fa, è stato paparazzato con Sonia Bruganelli.