Meghan dà forfait, smacco di Re Carlo: le ultime sulla Royal Family

Coi reali inglesi non ci si annoia mai. Questa volta al centro della bufera c’è Harry d’Inghilterra (come se fosse una novità), che è tornato a Londra per partecipare al decennale degli Invictus Games. Grande assente all’evento Meghan Markle, rimasta a casa sua, in California.

La mancata presenza dell’ex attrice, diciamolo, non ha sorpreso proprio nessuno: la moglie di Harry, infatti, è notoriamente poco gradita in Inghilterra ed è forse proprio per questo che potrebbe aver deciso di non accompagnare suo marito in questo viaggio. D’altro canto, però, il motivo potrebbe essere anche un altro, molto più semplice e immediato. Ecco cosa ne pensa Filippo Nardi, opinionista de La Volta Buona:

A Meghan non interessa la famiglia inglese. Sta in America, va in giro per i talk show e fa la signora là. Onestamente non gliene frega più niente.

Harry single nel 2054?

Un’altra bomba sganciata oggi sulla famiglia reale arriva dall’Intelligenza Artificiale. Un chatbot, infatti, ha dato una previsione su quale sarà il futuro dei Sussex, e il quadro è alquanto sorprendente. Secondo l’AI, nel 2049 Kate “somiglierà tantissimo alla regina Elisabetta”, sottolinea Caterina Balivo. Harry, invece, avrà i capelli grigi e avrà fatto ritorno a Londra, dopo il divorzio da Meghan. Inoltre, sarà molto somigliante a suo padre.

“Finalmente non diranno più che non è il figlio legittimo di Carlo, visto che è la voce che lo perseguita da sempre” sottolinea in studio Antonella Martinelli, storica autrice di Porta a Porta.

A questi gossip, si aggiunge anche l’ultimo sgarbo subito da Harry: Carlo, infatti, ha nominato William “Capo del corpo dell’armata britannica, la stessa formazione in cui prestò servizio Harry in Afghanistan”. Senza contare che, secondo i beninformati, Harry e suo padre non si incontreranno, per i troppi impegni del re.

Re Carlo, malato, abdicherà in favore di William?

Occhi puntati anche su Re Carlo e sul suo stato di salute. Dopo la diagnosi che ha confermato il cancro, il sovrano è recentemente ricomparso in pubblico, tra gli occhi sorpresi di fan e curiosi. A causa della sua malattia, sono in molti a chiedersi se deciderà di abdicare in favore del suo primogenito William. La risposta di Natalia Augias, corrispondente Rai da Londra, è definitiva:

No, penso di no. L’unica cosa certa è che, in queste ore, vi sono continue revisioni dei piani del funerale del re. Questo ve lo posso dire con sicurezza. L’Operazione Menai Bridge – questo il nome in codice assegnato all’evenienza – ha subito un’accelerazione negli aggiornamenti.

La Royal Family, quindi, continua ad essere una fucina di aggiornamenti, tutti da non perdere.