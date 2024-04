Re Carlo appare in pubblico, prima volta dopo la diagnosi: come sta

Per la prima volta dopo la diagnosi, Re Carlo è oggi tornato agli impegni pubblici, ma ciò non vuol dire che il peggio sia passato. La storia della famiglia reale inglese continua a tenerci col fiato sospeso. Se prima a preoccupare era la scomparsa di Kate, e poi la conseguente rivelazione della malattia, ora tutti i tabloid sono concentrati su Re Carlo e sulle sue condizioni di salute.

Il sovrano, 75 anni, sta vivendo un periodo sicuramente non facile. A febbraio è arrivata la conferma della diagnosi di cancro, ma i suoi medici hanno parlato di “risultati incoraggianti”. E, se solo pochi giorni fa, era stato pubblicato il comunicato ufficiale che rivelava quali fossero le reali condizioni di salute del sovrano, oggi ne abbiamo avuto la conferma. Questa mattina, infatti, il padre di William e Harry ha fatto la sua prima uscita pubblica, tra gli sguardi stupiti dei curiosi e i flash dei fotografi. Sebbene i giornali inglesi avessero gettato un’ombra sul trono inglese, rivelando come i piani del funerale del sovrano fossero già stati aggiornati, questo colpo di scena dà sicuramente un quadro diverso della vicenda.

Solo poche ora fa, infatti, Re Carlo si è mostrato in pubblico al fianco della sua adorata consorte Camilla, sorridente e apparentemente rilassato. L’occasione per l’uscita è stata la visita al centro oncologico Macmillan Cancer Center di Londra, già programmata ufficialmente. Giacca d’ordinanza in tessuto gessato blu, Carlo si è lasciato andare ad una confessione con una paziente che gli chiedeva quale fosse il suo stato di salute. E la sua risposta è stata un rassicurante: “Sto bene, grazie”. Anche Camilla si è mostrata tranquilla e sicura di sé, avvolta nel suo abito a stampa animalier. Nel fine settimana Buckingham Palace aveva rivelato una parziale ripresa degli impegni pubblici di Re Carlo, per i quali i medici avevano dato il loro benestare. Il sovrano, quindi, dovrà procedere per gradi, ma pare del tutto intenzionato a riprendersi il posto che non ha mai lasciato nel cuore dei suoi sudditi.